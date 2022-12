Naš prvi slavonski Božić: Obitelj iz Kanade otkriva zašto su se sa šestero djece preselili u Sapce

Ono što me privuklo ovdje su ljudi. Ljubazni susjedi, svi koji žele pomoći. Gdje god smo bili u Kanadi - u Windsoru, Vancouveru, Victoriji,... - ljudi su živjeli samo za sebe i nisu znali ni za koga drugog u svom najbližem okruženju. Ispričao je to za Plus portal Jamie Koren (45) koji se zajedno sa suprugom Therom (42) i njihovih šestero djece, starih od 16 do godine i pol, u kolovozu preselio u Sapce, maleno mjesto nedaleko od Slavonskog Broda. A sljedećeg ljeta ovdje će im se roditi i sedmo dijete.

Jamie i Thera su rođeni Kanađani, ali u Hrvatsku su zaljubili davno. Jamie je kao dječak ljetovao u mjestu Selna kod ujaka, a Thera dok je ljetovala na Jadranu.

- Ja sam rođen u Kanadi, ali moja je majka porijeklom iz mjesta Selna, dok je otac rođen u Ljubešćici (Varaždinska županija). Tako sam ljeti dolazio ujaku i baki na selo odnosno u Selnu. Kad sam bio mlad, u Hrvatskoj sam provodio i po više mjeseci u komadu. U Slavoniju sam se zaljubio i kad sam bio mali mami sam rekao da ću se jednog dana doseliti. Ona je mislila da je to samo priča- ispričao je za PlusPortal.

Thera priča kako imaju osjećaj da su djeca ovdje daleko sigurnija i da nisu znali kako će imati baš toliko djece.

- Nakon što sam rodila dečke, na nas su - u smislu povlačenja kočnice - utjecala i mišljenja drugih ljudi,... pomislili smo da je to dovoljno. No, onda smo se maknuli od svih negativnih misli i odlučili se na još djece. Kako je treća bila curica, pomislili smo kako joj moramo roditi seku. I tako je to išlo. Sada je već sedmo na putu. Nismo to planirali, ali nikad nismo požalili - ispričala je.

Prije nego je upoznala supruga, Thera nije ni znala ni čula za Hrvatsku, ali nije imala teškoća oko selidbe. Kaže da su se zaručili u Makarskoj i da je tada odlučila da se ne želi vratiti u Kanadu. Dodaje da su puno u prethodnih 20 godina pričali o preseljenju i da se zato ni obitelj nije toliko iznenadila.

Foto: sbplus.hr

- Isprva je jezik bio uistinu težak, a odlazak u školu naporan jer ništa nismo razumjeli. Padeži nam stvaraju najviše problema. No, svi u školi i selu dali su sve od sebe da nam pomognu. Prvotna nervoza i upoznavanje brzo su prošli - priča Jakob koji pohađa brodsku Gimnazhiju Matija Mesić. Njegov brat Kaleb kaže kako mu se ovdje najviše sviđa bliskost i spremnost ljudi da pomognu jedni drugima.

Foto: sbplus.hr

- Jako mi se sviđa ovdje. Tu u Sapcima imam prijatelje, družimo se i provodimo zajedno vrijeme. U početku je bilo teško ići u školu, ali sada je sve lake - kaže Nika.

