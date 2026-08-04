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KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Naša budućnost će biti zelena i promišljena ili će se odvijati u mraku redukcija

Piše Boris Rašeta,
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Naša budućnost će biti zelena i promišljena ili će se odvijati u mraku redukcija
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
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Mađarska ukida dekorativnu rasvjetu, zaustavlja željeznički teretni promet u večernjim satima i šalje javni sektor na rad od kuće kako bi rasteretila mrežu. To je upozorenje svima.

Zbog dramatičnog pada vodostaja Dunava, rijeke na kojoj se nalaze dvije nuklearne elektrane (mađarska i rumunjska), dvije su zemlje proglasile uzbunu.

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VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
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