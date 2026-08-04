Mađarska ukida dekorativnu rasvjetu, zaustavlja željeznički teretni promet u večernjim satima i šalje javni sektor na rad od kuće kako bi rasteretila mrežu. To je upozorenje svima.
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Naša budućnost će biti zelena i promišljena ili će se odvijati u mraku redukcija
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Zbog dramatičnog pada vodostaja Dunava, rijeke na kojoj se nalaze dvije nuklearne elektrane (mađarska i rumunjska), dvije su zemlje proglasile uzbunu.
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