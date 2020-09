Naša farmaceutska tvrtka širi poslovanje i zapošljava nove ljude! Ova im zanimanja trebaju

Volite li učiti i razvijati se, a vaš profil odgovara zaposlenicima koje traže, možda je baš Pliva, koja godinama slovi kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, pravo mjesto za vas...

<p>Pronaći dobitnu kombinaciju i postati poželjan poslodavac želja je baš svake tvrtke na svijetu. S druge strane, pronaći pravu kombinaciju i raditi posao kojim ste zadovoljni želja je svakog posloprimca. Rad u takvoj tvrtki pobjeda je za obje strane. Upravo zadovoljan zaposlenik, pokazala su mnoga istraživanja, temeljni je kapital svake uspješne tvrtke.</p><p>Sretni zaposlenici su produktivniji, lakše podnose stresne situacije te pridonose razvoju tvrtke. Upravo visoka razina zadovoljstva poslom najveća je karakteristika uspješnih kompanija koje se brinu o svojim zaposlenicima. Iako je zbog korona krize tržište rada u nezavidnoj situaciji, neki poslodavci imaju veći opseg rada, pa zapošljavaju nove ljude. </p><p> <strong>Među njima je i <a href="https://www.pliva.hr/?utm_source=24%20sata&utm_medium=native&utm_campaign=plivazapo%C5%A1ljavanje&utm_content=Pliva_712080" target="_blank">Pliva</a>,</strong> domaća farmaceutska tvrtka, koja s gotovo 2400 zaposlenika godinama slovi kao <strong>jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj.</strong> Iza sebe ima čitavo stoljeće dugu tradiciju uspješnog poslovanja, a danas je dio Teva grupe, najveće svjetske generičke farmaceutske kompanije, čije lijekove svakoga dana koristi više od 200 milijuna pacijenata diljem svijeta.</p><h2>Fokus se stavlja na srednju stručnu spremu </h2><p><em><strong>Pliva je u potrazi za zaposlenicima srednje stručne spreme raznih usmjerenja, </strong>od elektrotehničkog, strojarskog, kemijskog do farmaceutskog, na radnim mjestima u proizvodnji, održavanju, skladištenju. <br/> Poželjno je i radno iskustvo u farmaceutskoj ili srodnim prerađivačkim industrijama. Mjesto rada je Zagreb, jedna od najkompleksnijih lokacija u Tevinoj mreži prema vrstama proizvoda koje ondje proizvode. </em></p><p><strong>I ono što je vrlo važno za svakoga </strong>tko traži ili mijenja posao - Plivini zaposlenici rade u dinamičnom i tehnološki naprednom okruženju, uz motivirajuće uvjete rada i poticajan sustav zarada.</p><h2>Sigurnost na radnome mjestu</h2><p>Za rad u pogonu i na proizvodnim linijama često se misli da je monoton i da se sastoji od nekoliko radnji koje se ponavljaju jedna za drugom, ali to zapravo nije tako. Strojevi su visoko automatizirani, a zaposlenici su tu da nadgledaju i prate procese. Pliva prati trendove na području industrije i sustavno ulaže u unapređenje pogona i opreme, tako da njeni zaposlenici kontinuirano uče i savladavaju nove vještine.</p><p><strong>Od prvog dana zapošljavanja počinju edukacije</strong> i mentoriranje kako bi djelatnici postali samostalni u upravljanju strojevima vrijednim nekoliko milijuna kuna, a od kojih neki proizvode do 100.000 tableta na sat. Uspješnog procesa nema bez suradnje i zato je vrlo važno da svatko odgovorno obavlja svoj dio posla i time pomaže drugima. Posebna se pozornost pridaje sigurnosti na radnome mjestu i korištenju osobnih zaštitnih sredstava te poštovanju sigurnosnih procedura. </p><h2>Što se nudi zaposlenicima</h2><p>Pliva o zaposlenicima brine i izvan radnog vremena. Uz niz drugih benefita, Pliva ima svoje sportsko društvo, kroz koje se zaposlenici mogu baviti raznim sportovima, nogometom, planinarenjem, plivanjem i ostalima. Zaposlenici mogu koristiti i karticu s kojom mogu ići u različite teretane i dvorane za vježbanje, a za njih organiziraju teambuildinge, posjete djece i članova obitelji Plivi...Poticajno radno okruženje, rad sa suvremenim tehnologijama farmaceutske proizvodnje i rad u modernim postrojenjima – definitivno su obilježja Plivinih proizvodnih pogona, a zaposlenici se mogu pohvaliti i konkurentnošću proizvoda jer proizvodi koji izađu iz zagrebačkih postrojenja dospijevaju na više od 50 svjetskih tržišta.</p><p><strong>Osim toga, djelatnici koji rade u procesu proizvodnje </strong>uvijek će istaknuti da ih taj posao čini ponosnima jer znaju da proizvodi koje rade pomažu ljudima diljem svijeta. Proizvodnja lijekova nije kao bilo koja druga proizvodnja, osjećaj odgovornosti da se proces provede ispravno uistinu je velik. A oni koji rade u održavanju kažu kako je to dinamičan posao i da uvijek moraju osigurati da proizvodnja ne stoji i da se lijekovi mogu nesmetano dalje proizvoditi. Timski rad i razmjena ideja ondje su vrlo važni. </p><p>Ovo su samo su neka od obilježja rada u Plivinim proizvodnim pogonima, a ako volite učiti i razvijati se, Pliva bi mogla biti pravo mjesto za vas. Provjerite otvorene pozicije, <a href="https://careers.teva/search/?searchby=location&createNewAlert=false&q=zagreb&locationsearch=zagreb&geolocation=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_country=&utm_source=24%20sata&utm_medium=native&utm_campaign=plivazapo%C5%A1ljavanje&utm_content=otvorenepozicije_712080" target="_blank">prijavite se</a> i postanite dio ovog velikog tima.</p>