Naša Meghan, najljepši pas na svijetu, ušla u finale najveće i najstarije kraljevske izložbe!

Meghan, ženka pasmine mali vendenski baset grifon u vlasništvu Ive Raič iz Drniša, proglašena je ljetos na Svjetskoj izložbi pasa u Helsinkiju najljepšim psom na svijetu, ali njenim uspjesima ne nazire se kraj. Nakon što je bila najljepša od svoje pasmine na glamuroznoj američkoj izložbi Westminster u New Yorku, Meghan je sada još sjajnije zablistala na najstarijoj i najvećoj izložbi pasa na svijetu, kultnom Cruftsu u Birminghamu. I tamo je u petak proglašena najljepšom od svoje pasmine, ali se potom navečer plasirala i u nedjeljno finale te izložbe koja se održava od 1891. godine, pobijedivši sve najljepše goniče, hrtove, jazavčare i još neke pse koji se po kontinentalnoj klasifikaciji svrstavaju u primitivne pasmine. Engleski Kraljevski uzgajivački klub (Royal Kennel Club) drugačije klasificira pasmine od Svjetske kinološke organizacije kojoj pripada i Hrvatska, pa je put do finala izložbe poput Cruftsa čak i zahtjevniji jer se mora izboriti između puno više pasa koji su od svojih pasmina proglašeni najljepšima. Trenutak u kojem je Meghan proglašena najljepšom u grupi različitih pasmina i plasirala se u veliko nedjeljno finale, Best In Show Cruftsa, možete pogledati ovdje:

Finale u kojem će se naša Meghan natjecati za titulu pobjednice cijele izložbe počinje u nedjelju u 21:30, uz izravan prijenos na kanalu Cruftsa na Youtubeu. Ženka pasmine lagotto romagnolo Orca, vlasništvo i uzgoj Riječanke Sabine Zdunić Šinković, bila je pobjednica Cruftsa prije tri godine, a nova šansa za pobjedu koji sada ima još jedan pas iz hrvatskog uzgoja i hrvatske vlasnice pravo je čudo za našu malu zemlju na takvoj izložbi, gdje je više od 18.000 pasa iz cijelog svijeta. Na Cruftsu ove godine sudjeluje dvadesetak pasa iz Hrvatske, natjecanja se nastavljaju i sutra, pa postoji mogućnost da u finalu imamo još kojeg predstavnika!

Crufts se održava pod patronatom britanske kraljevske obitelji, a ove godine je počasni pokrovitelj upravo kralj Charles.