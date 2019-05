'Naše mrtve mrcvarili su pred nama, nismo ih ni prepoznali...'

Poslani smo ujutro u Borovo, 2.svibnja, sa zadatkom da oslobodimo svoja dva prijatelja koje su dan ranije zarobili četnici u selu dok su obavljali redovnu ophodnju. Poslani smo autobusom, svi smo bili mladi policajci. Nismo išli u borbu i nismo ni imali baš iskustva sa ratovanjem. Nismo se nadali da ćemo upasti u klopku, a to je to bilo, rekao je Zdravko Mamić, nekada pripadnik jedinice za posebne namjene PU vukovarsko-srijemske koji je prije 28 godina preživio napad na hrvatske redarstvenike u Borovu selu.

Tad je ubijeno 12, a ranjeno 23 policajca.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Odmah po ulasku u selo naišli smo na postavljenu barikadu, a čim smo prešli prugu na nas je otvorena jaka vatra sa svih strana, s krovova kuća. Bili smo u autobusu i po nama je prštalo razbijeno staklo i meci. Bacio sam se na tlo, oko mene su padali ranjeni prijatelji. Nekako sam uspio izaći iz autobusa, sakriti se ispod njega pa skrivajući se iza auta utrčati u neku kuću. Bila je to doslovce neprestana pucnjava po nama. Čak su i iz vozila Hitne pomoći na nas bacali bombe, a JNA koja se provezla kroz selo nije učinila ništa. Nismo to očekivali, nismo bili spremni na to - rekao je Mamić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Oni preživjeli već godinama im odaju počast hodajući u koloni kroz Borovo Selo koje na taj dan bude posve pusto. Ove godine počast su došli odati i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović te ministri MUP-a i branitelja kao i drugi brojni političari.

Od pravde ne smijemo odustati!



Spomendan na žrtvu 12 hrvatskih redarstvenika u Borovom Selu, 2. svibnja 1991. pic.twitter.com/zUDhtrfQ2A — Kolinda GK (@KolindaGK) May 2, 2019

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nas nekolicina preživjelih izvukli smo se samo zato što smo zarobili neke od njih, među njima je bio i Šoškočaninov sin. Šoškočanin je bio organizator toga napada i osobno je ubio neke od naših dečki. Organizirana je razmjena naših za njihove pa smo mi u pet popodne izvedeni iz sela u transporteru JNA. Tek tada smo vidjeli koliko je četnika i naoružanih pucalo po nama. Nije to bilo njih 15, kako danas tvrde. Bilo je njih 2-3 tisuće, iz Srbije i Bugarske. Naše mrtve dečke vidjeli smo uz cestu, gdje su ih dovukli nakon što su ih ubili, mrcvarili su ih pred nama. Nismo ih uspjeli ni prepoznati. Dođem na ovaj mimohod samo zbog njih inače sam ogorčen što za taj zločin nitko nije odgovarao - kazao je Mamić.

Lekciju o nesankcioniranu ovoga zločina ponovo je za mikrofonom svima okupljenima održao i Stevo Culej dodajući kako je sramotno to što nekima u Hrvatskoj odgovara da ovaj zločin nikada ne bude kažnjen iako se dobro zna tko ga je počinio.

Tema: Hrvatska