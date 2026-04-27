Naselje Istrana je oaza mira na Trešnjevci. Prvi stanovnici su joj bili Istrani pobjegli od fašizma
Oko 50 tisuća Istrana pobjeglo je 20-ih od fašista koji su anektirali njihov zavičaj, dio ih je stigao u Zagreb. Da ne žive u bijedi, sagrađeno je naselje za njih, svaki je stan imao i mali vrt, balkon ili terasu
Ma da mi nude Ameriku, ne bih je za ovo mijenjao! Ovo je naselje zakon! Proveo sam tu najbolje moguće djetinjstvo, bilo je puno djece, odlična ekipa, znam sve generacije ovdje, tko je otkud stigao i tko se kamo odselio, svi smo se nekad poznavali, bilo je veselo i živo, kaže nam Goran, jedan od stanara Naselja Istrana i invalida na zagrebačkoj Trešnjevci.