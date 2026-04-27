Obavijesti

News

Foto: Marko Prpic/PIXSELL
SKORO MU JE 100 GODINA PLUS+

Naselje Istrana je oaza mira na Trešnjevci. Prvi stanovnici su joj bili Istrani pobjegli od fašizma

Piše Bojana Mrvoš,

Oko 50 tisuća Istrana pobjeglo je 20-ih od fašista koji su anektirali njihov zavičaj, dio ih je stigao u Zagreb. Da ne žive u bijedi, sagrađeno je naselje za njih, svaki je stan imao i mali vrt, balkon ili terasu

Ma da mi nude Ameriku, ne bih je za ovo mijenjao! Ovo je naselje zakon! Proveo sam tu najbolje moguće djetinjstvo, bilo je puno djece, odlična ekipa, znam sve generacije ovdje, tko je otkud stigao i tko se kamo odselio, svi smo se nekad poznavali, bilo je veselo i živo, kaže nam Goran, jedan od stanara Naselja Istrana i invalida na zagrebačkoj Trešnjevci.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026