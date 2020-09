'Naši modeli pokazuju kako bi do početka listopada trebalo doći do pada novooboljelih'

Model koji koristimo u HZJZ, a koristimo i druge modele i matematičare koji nam povremeno naprave neku procjenu, već neko vrijeme pokazuju da smo uveli dobre mjere i da će nam brojke početi padati. Ne znači da će broj pasti ispod 200 ili 100, ali bit će trend pada. Do sredine rujna i početka listopada možemo očekivati značajan pad, poručio je u srijedu ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak

<p>Prethodna dva dana imali smo pad novozaraženih korona virusom, no u srijedu se taj broj ponovno značajno povećao, kao i broj testiranih. Od 4122 ljudi koji su se testirali od jučer, danas je 311 pozitivnih. U ponedjeljak ih je bilo 146 , a u utorak jedan manje. No, ravnatelj HZJZ-a, <strong>Krunoslav Capak, ističe kako se ne radi o novim žarištima već o velikom broju onih u samoizolaciji.</strong></p><p>- Radi se o povećanom prijenosu s obzirom da imamo duže vrijeme veliki broj novooboljelih. Imamo puno aktivnih slučajeva. Današnja brojka osoba oboljelih iz samoizolacije je veća od onih koji nisu bili u samoizolaciji. Što je dobro jer znači da kontroliramo. Stalno povećavamo kapacitete testiranja i <strong>s maksimalnim angažmanom u tri smjene možemo napraviti preko 7000 testiranja dnevno</strong> - rekao je<strong> Capak</strong> dodavši kako je dobro da testiramo više i uhvatimo sve više novooboljelih prije nego ostvare kontakte.</p><h2>Pad novooboljelih na jesen</h2><p>Postoje predikcijski modeli, naglasio je, koji <strong>pokazuju neko vrijeme kako će doći do pada novooboljelih krajem rujna i početkom listopada.</strong></p><p>- Postoje određeni matematički modeli u koji se unose podaci o novooboljelima, R nula, mobilnosti, populaciji i drugi parametri. Model koji koristimo u HZJZ, a koristimo i druge modele i matematičare koji nam povremeno naprave neku procjenu, već neko <strong>vrijeme pokazuju da smo uveli dobre mjere i da će nam brojke početi padati</strong>. Tu se radi o trendu, ne znači da će pasti broj ispod 200 ili 100, dakle bit će trend pada. Koliko će to biti i kad će doći na neku prihvatljivu razinu to ćemo još vidjeti. No u svakom slučaju ti modeli pokazuju da bi uskoro mogli očekivati pad - pojasnio je Capak naglasivši kako su to matematički modeli koji se mogu poremetiti s novim događajem ili žarištem.</p><p>- No, kako sada stvari stoje, do početka listopada možemo očekivati značajan pad - rekao je.</p>