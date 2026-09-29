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Našičani opet digli glas zbog otpada iz Gospića: 'Ne znamo je li otpad već spaljen ili ne...'

Piše HINA,
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Našičani opet digli glas zbog otpada iz Gospića: 'Ne znamo je li otpad već spaljen ili ne...'
Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Građani Našica okupljaju se ispred cementare "Nexe" tražeći jasne informacije o otpadu iz Gospića, a predstavnici inicijative upozoravaju na mogućnost spaljivanja bez obavijesti javnosti.

Nekoliko predstavnika inicijative građana Našica koji se protive spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u cementari "Nexe" u utorak se okupilo ispred cementare te su najavili organiziranje dežurstava pred tvrtkom i poručili da traže sastanak s predstavnicima županije. Predstavnica inicijative Mirjana Petrović izjavila je kako su obaviješteni da cementara "Nexe" ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena.

Smatra kako građani imaju pravo tražiti da cementara poštuje predviđena pravila, te da na dimnjaku tvrtke bude monitor koji će mjeriti sve ono što inače imaju spalionice otpada.

Što se tiče otpada iz Gospića imamo različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemamo konkretnu potvrdu, čak ni od ljudi iz Gospića nemamo potvrdu jesu li kamioni otišli, kazala je Petrović.

Potvrdila je kako inicijativa planira organiziranje dežurstava pred cementarom, kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima. Ne znam hoćemo li nešto blokirati, nećemo ništa dok se svi ne dogovorimo, dodala je.

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Poziv na okupljanje pred cementarom upućen je preko društvenih mreža, ali se pred ulazom u tvrtku okupilo svega nekoliko građana. Na upit novinara da komentira slab odaziv Petrović je ocijenila kako građani načelno daju podršku inicijativi, ali da se zbog toga nitko ne bi odrekao svoga komfora i da je ljude očito teško potaknuti da budu aktivniji.

Član Inicijative Vjeran Miličić kazao je kako nisu protiv proizvodnje cementa, već protiv toga da se u cementari spaljuje otpad.

Na upite medija o tome je li već započelo spaljivanje dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari, iz Uprave tvrtke "Nexe" u utorak su izvijestili kako će, "vezano uz Odluku Vlade RH o zbrinjavanju neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću, javnost po završetku procesa obavijestiti o svim ključnim pokazateljima". 

Želimo još jednom naglasiti da pošiljke koje ne budu zadovoljavale uvjete koji su propisani dozvolama koje NEXE d.d. posjeduje, neće biti zaprimljene u našu tvornicu, priopćili su iz ove tvrtke.

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