Nasilje je sveprisutno i u najbanalnijim dijelovima života

Ovo je okruženje u kojem se femicid opisuje kao "tražila je što je dobila", u kojem mladi nose crno i klanjaju su duhovima genocidnog režima iz prošlosti...

Nasilje je toliko proželo društvo da se pitamo kako se uopće vratiti na točku koja bi se barem donekle nazvala normalom. Slučaj iz Rijeke od prije nekoliko dana naprosto ostavlja bez teksta. Dečku od 16 godina prilaze trojica odraslih muškaraca i iz čista mira ga premlaćuju do neprepoznatljivosti. Zastrašujuće... Posljednjih mjeseci intenzivno se govori o vršnjačkom nasilju i klincima koji su još u razvoju, mentalnom i emotivnom, a na tom putu odabiru biti mnogo toga što ne bi trebali. Teoretizira se o tomu kako im pomoći, što trebamo učiniti kao pojedinci i društvo, i zašto su se uopće našli na stranputici.

