Našla vjenčani prsten iz 1963. 'Želim naći njegovu vlasnicu'

Vjenčani prsten je lijep, onako starinski. Prema natpisu s unutarnje strane sigurno ima 56 godina, a možda i više. Ne bih rekla da vrijedi jako puno, ali sam sigurna da je njegova sentimentalna vrijednost nekome vrlo velika i zato sam odlučila pokušati naći vlasnicu, kaže nam Mia Vladislavić iz Supetra na Braču koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju prstena pronađenog na plaži Vlačica.

- Na plaži imam štand gdje prodajemo naše suvenire od maslinovog drva i jednu večer sam došla tamo, a dočekao me moj djelatnik s prstenom. Uočio ga je kako bljeska na plaži pa ga je uzeo i spremio u štand. Kad sam došla pitao me: 'A što ćemo sad s njim šefice?'. Odlučili smo da ga spremimo, ako ga netko bude tražio. No kako nekoliko dana nije nitko bio raspitivati se, podijelila sam objavu na društvenim mrežama. Tko zna, možda ga je more izbacilo, tko zna kad je i gdje je zapravo izgubljen.

Inače, s unutarnje strane je ugravirano “Anica 27.4.1963.“.

- Ipak, neće moći bilo tko doći po njega, morat će dokazati da je njegov - kaže nam Mia, vlasnica štanda Oliver na koji se potencijalna vlasnica može dođi javiti ukoliko je vera njezina.