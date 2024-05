Našli 30.000 poruka koje je u noći slala učenici, a i dalje radi u školi: Nek se ministarstvo je*e!

New York Post otkrio je skandal u obrazovnom sustavu nakon što su dobili potvrdu da 33-godišnja učiteljica francuskog Dulaina Almonte i dalje radi u školi, iako je otkriveno da je izmijenila gotovo 30.000 poruka sa učenicom s kojom se dopisivala u sitne sate! Dulaina je predavala u Bronxu u New Yorku, ali je dobila otkaz 2022. godine nakon što su se školom počele širiri uznemirujuće glasine. Navodno je imala i odnos s jednim od učenika i to usred učionice!

Istražitelji su joj uzeli mobitel i na njemu otkrili 28,075 poruka koje je pisala 17-godišnjoj učenici škole tijekom nešto više od godinu dana. Slala joj je 66 poruka dnevno, a našli su i 1900 poruka koje je slala drugom učeniku iste škole u kojoj im je predavala. Istražitelji su doznali i da su tinejdžeri više puta bili kod nje u stanu, a dopisivala se s njima preko WhatsAppa i Snapchata.

Foto: tiktok

'Kako mogu biti kriva?'

Ona je sve negirala.

- I dalje radim u školi, kako onda mogu biti kriva? Nitko mi je*eno ne može ništa. Neka se ministarstvo obrazovanja je*e! Nisam prekršila zakon, a dobila sam otkaz - rekla je Almonte, koja je nakon otkaza počela raditi u drugoj školi u Bronxu.

Kako piše New York Post, to što učiteljica radi u drugoj školi, iako je dokazano da se dopisivala u noćne sate s najmanje jednom učenicom i jednim učenikom, pokazuje rupe u sustavu za obrazovanje zbog čega često oni koji imaju neprimjeren kontakt s učenicima u školama jednostavno odu na drugo radno mjesto i javnost za mnoge od tih slučajeva nikad ne sazna.

- Ne postoji trag kojim bi pratili učitelje iz drugih saveznih država osim ako nisu osuđeni i ako to nije u njihovom dosjeu - rekao je izvor za New York Post i dodao da se svi ovakvi slučajevi, koji nisu procesuirani, nigdje ne vide.

Foto: tiktok

Plastično objašnjeno, ako onaj kojeg istražuju podnese ostavku ili dobije otkaz prije završetka istrage i ako sve ne završi sudskom osudom, ministarstvo obrazovanja ne dijeli nikakve informacije o tome s drugim školama koje ne znaju da su, primjerice, zaposlile učiteljicu koja ima skoro 30 tisuća poruka sa 17-godišnjom učenicom.