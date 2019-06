Našli nacističko blago? 'Tunel nisu otvorili od rata, ovdje je!'

Potraga za izgubljenim blagom Drugog svjetskog rata, Jantarnom sobom, uskoro bi mogla biti gotova. Lovci na blago tvrde da su pronšali tajni tunel u sjeveroistočnoj Poljskoj, a koji nije otvaran od tada.

Jantarna soba nalazila se u Palači kraljice Katarine u Puškinu i bila je sačinjena od jantara i zlata te prepuna skupocjenog nakita. Sve je nestalo 1941. godine kada je palaču opustošila nacistička vojska. Vrijednost sobe procijenjena je na 250 milijuna funti.

Nju je pruski kralj poklonio ruskom caru Petru Velikome 1716. godine. Tijekom Drugog svjetskog rata Rusi su pokušali prikriti vrijednost sobe i preko zidova optočenih zlatom zalijepili su tapete, ali nisu uspjeli. Nijemci su znali što se nalazi u Palači. Svoj plijen su odvezli u dvorac Koenigsberg u tadašnjoj istočnoj Prusiji.

What a discovery this would be! Does this hatch lead to Hitler's lost riches? Treasure hunters discover entrance hidden beneath a tree that they believe leads to bunker where £250million Amber Room is stashed https://t.co/6k8iKd7DQX

Sve što su uzeli nestalo je 1945. prilikom zračnih napada na grad. Neki tvrde da je sve uništeno u napadima, dok ostali ističu da su postoje zapisi ljudi koji su vidjeli vlak s 40 vagona kako odlazi prije nego što je dvorac pao u ruke Crvene armije.

Za Jantarnom sobom lovci na blago tragaju desetljećima, a sada tim ljudi iz muzeja Mamerki Bunker tvrde da su pronašli tajni ulaz u muzej gdje mi blago moglo biti, javlja Daily Mail.

- Možemo reći da smo napredovali u istrazi - rekao je Bartolomej Plebanczik. Dodao je kako su koristili geo radar i pronašli podzemni tunel.

Poland: A tunnel has been discovered, to which perhaps no one has ever looked back from the war. Some researches says that Amber Room could be buried inside https://t.co/e9CytJyI4L pic.twitter.com/qgZaHEzMCQ