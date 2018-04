Nasljednik: Veterinar iz dvorca spašava reformu obrazovanja

Bivši ministar Radovan Fuchs opet je u središtu pozornosti otkako se spominje kao novi voditelj ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu školstva.

No do sada ga je javnost zapamtila, između ostalog, kao najbogatijeg ministra vlade Jadranke Kosor. Naime, Fuchs živi u zaštićenom spomeniku kulture u zagrebačkim Mlinovima. Prema imovinskoj kartici iz 2009., vila je vrijedila oko pet milijuna kuna. Naslijedio je 2/5 spomenutog obiteljskog doma od oca Rikarda Fuchsa. Kad se Radovan rodio, otac mu je imao 55 godina. Kuću u Mlinovima kupio je 30-ih godina prošlog stoljeća od jednog Švicarca. Platio ju je 45.000 tadašnjih dinara, kako je Fuchs pojasnio Jutarnjem listu prije devet godina. Uz vilu, Fuchs je vlasnik okućnice od 2500 kvadrata vrijedne milijuna kuna i zemljišta od 100 kvadrata vrijednog 100.000 kuna. Stric bankar je njemu i bratu ostavio tri stana od ukupno 167 kvadrata.

Sad bi trebao preuzeti vođenje ekspertne radne skupine koja će provoditi obrazovnu reformu. S obzirom na to da je ovo pitanje poljuljalo odnose između ministrice Blaženke Divjak i premijera Plenkovića, Fuchs je trebao biti najbezbolnije rješenje. No problem je što nije bio ni prijavljen na natječaj. Prema zadnjim neslužbenim informacijama, Fuchs bi privremeno trebao preuzeti ekspertnu skupinu dok se ne provede novi natječaj.

- Dosad me nitko nije zvao pa se nadam da razumijete da ostalo ne bih komentirao - rekao nam je u ponedjeljak. Suzdržana je i ministrica Divjak.

- Neću komentirati medijske navode. Mi proceduru vezanu za izbor članova, odnosno voditelja ERS-a moramo završiti. Za to još imamo dva dana. Procedura je praktički pri kraju s obzirom na to da za 12 članova, koji se biraju na temelju javnog natječaja, postoji visoka razina usuglašenosti. A što se tiče voditelja, o tome će, naravno, biti prijedlog, koji će članovi razmotriti i o njemu glasovati. Tek nakon toga možemo ići dalje - kaže ministrica. Nekadašnji predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva Neven Budak pohvalio je Fuchsa kao nekadašnjeg ministra, no dodaje: “Nisam siguran koliko je upućen u ideju kurikularne reforme”. Fuchs je diplomirao veterinu, a doktorirao na biomedicini.