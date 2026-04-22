Nastavak niza: Nakon Zagreba i Splita, dojave za bombe u Rijeci

Piše HINA, Marta Divjak,
Nastavak niza: Nakon Zagreba i Splita, dojave za bombe u Rijeci
Iako se za sve dosadašnje prijetnje ispostavilo da su bile lažne, policija intenzivno radi na otkrivanju počinitelja koji ovakvim porukama šire paniku među građanima. Počiniteljima za širenje lažnih uzbuna prijeti i zatvor

Tijekom utorka ujutro stigla je nova poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u riječkim osnovnim i srednjim školama. O cijelom smo događaju poslali službeni upit riječkoj policiji, iz koje su nam potvrdili kako su zaprimili dojavu.

- Policija postupa prema svojim ovlastima i poduzima sve mjere i radnje - rekli su nam iz policije.

Ovaj incident nastavak je niza koji se posljednjih dana odvija diljem Hrvatske. Nakon Dubrovnika, Zagreba i Splita, na meti se sada našla i Rijeka.

Iako se za sve dosadašnje prijetnje ispostavilo da su bile lažne, policija intenzivno radi na otkrivanju počinitelja koji ovakvim porukama šire paniku među građanima.

Fuchs: Netko želi izazvati paniku i zbrku

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u utorak u Krapini kako netko tim porukama želi izazvati paniku i zbrku, istaknuvši da su sve dojave dosad bile lažne te da zaslužuju najoštriju osudu i kaznu. Fuchs je, komentirajući dojave zabilježene najprije u Splitsko-dalmatinskoj, a potom i u zagrebačkim te školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, rekao kako je riječ o ozbiljnoj situaciji koja se, unatoč tome što su dojave lažne, mora tretirati s punom pažnjom.

„Teško je to komentirati jer to graniči, izgleda, s čistom pameću. Netko želi i u interesu mu je izazivanje panike. Sva sreća da su dojave lažne, međutim, znate kako je to kad se radi o školskim objektima i nekim objektima gdje imate više ljudi, pogotovo djece”, rekao je ministar.

Svaka dojava se, naglašava, provjerava, policija izlazi na teren i pregledava objekte prije nego što se nastavi s nastavom. 

„Svaka se od tih dojava obrađuje s pažnjom i policija izlazi i pregledava objekte i vraća djecu natrag. Nekome je u interesu da stvara ovakvu zbrku i paniku, iako panike u ovom trenutku nema, mislim da nema razloga za to”, kazao je Fuchs.

Istaknuo je kako se zasad ne može sa sigurnošću govoriti o počiniteljima, ali smatra da nije riječ o pojedincu, već o mogućem organiziranijem djelovanju, dodavši da su u slučaj uključene nadležne službe.

Očekuje da će Ministarstvo unutarnjih poslova otkriti odgovorne, naglasivši da takvi postupci zaslužuju najstrožu osudu i kaznu.

Na upit o mogućim motivima, poput školskih ispita, Fuchs je rekao da trenutačno nema posebnih ispita na nacionalnoj razini, uključujući i maturalne te ocijenio da je cilj isključivo izazivanje pomutnje.

Kad je riječ o sadržaju poruka, ističe kako su pisane neujednačenim i gramatički neispravnim jezikom, što dodatno otvara pitanje njihova podrijetla.

Počiniteljima prijeti zatvor

Ako ih se pronađe, počiniteljima prijeti i mogući zatvor, jer kazneni zakon ovo propisuje kao djelo lažne uzbune, za što je moguća kazna i do tri godine zatvora.

Komentari 12
