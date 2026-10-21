U Domovinskom pokretu su nezadovoljni jer ih HDZ nije konzultirao pri izradi rebalansa proračuna u trenutku kada rastu i prihodi i troškovi države. Saznajemo da spremaju amandmane koje će danas podnijeti...
Nastavak tenzija. Domovinski pokret podnosi milijunsku listu zahtjeva kao uvjet za podršku...
Iako je propao oporbeni pokušaj rušenja Vlade, saznajemo da se nastavljaju napetosti između dva najvažnija koalicijska partnera u vladajućoj većini: HDZ-a i Domovinskog pokreta. Danas je u Saboru na dnevnom redu rasprava o rebalansu proračuna, a Domovinski pokret priprema amandmane teške par desetaka milijuna eura i koje će postaviti kao temelj da njihovi zastupnici podrže rebalans proračuna.
Rebalans proračuna ima snagu skoro kao i samo izglasavanje proračuna za sljedeću godinu. Ako najvažniji dokument koji država donosi i regulira što će se financirati nema dovoljnu podršku zastupnika, to znači da ni Vlada nema podršku.
- Prije nego je rebalans proračuna došao na Vladu, HDZ nije konzultirao Domovinski pokret kao najvažnijeg koalicijskog partnera. Tražena su mišljenja i prijedlozi ministarstava, pa tako i ona koje vode naši ministri, ali postoje i politički prioriteti i normalno bi bilo da se raspravljalo o tome s Domovinskim pokretom - objašnjava sugovornik iz stranke zašto moraju ići sa amandmanima.
Puno logičniji put bi bio da su se unaprijed dogovorili, a ne da klub Domovinskog pokreta mora podnositi amandmane. U trenutku pisanja ovog teksta, još nije bilo poznato koji će točno amandmani biti predloženi i koliko će biti prihvatljivi Vladi i HDZ-u jer traje njihovo "filtriranje" u Domovinskom pokretu. Ali sama činjenica da DP mora podnositi amandmane pokazuje da nije postojala koordinacija između partnera, a DP-ovci to ne smatraju fer odnosom.
Amandmani su samo dio šire priče oko napetosti dva partnera. Dio HDZ-a je uvjeren da Penava namjerno "zateže" kako podlogu za napuštanje koalicije, a DP-ovci tvrde da samo žele da ih se uvažava i poštuje njihove prioritete. Više o tome možete čitati OVDJE.
Nakon što se vidi sadržaj amandmana, vidjet će se i hoće li oni biti prihvatljivi HDZ-u i ostatku koalicije ili će riskirati podršku najvećeg partnera.
Rebalansom proračuna koji je predložila Vlada, prihodi rastu za 853 milijuna eura, a rashodi za 745 milijuna eura. Manjak je smanjen za 108 milijuna eura i iznosi 4 posto. Nakon rebalansa, ovogodišnji prihodi države bi trebali ukupno biti 36,6 milijardi eura, a država će potrošiti ukupno 40,6 milijardi eura.
Uskoro opširnije...
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