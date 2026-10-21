Nastavak tenzija. Domovinski pokret podnosi milijunsku listu zahtjeva kao uvjet za podršku...

Iako je propao oporbeni pokušaj rušenja Vlade, saznajemo da se nastavljaju napetosti između dva najvažnija koalicijska partnera u vladajućoj većini: HDZ-a i Domovinskog pokreta. Danas je u Saboru na dnevnom redu rasprava o rebalansu proračuna, a Domovinski pokret priprema amandmane teške par desetaka milijuna eura i koje će postaviti kao temelj da njihovi zastupnici podrže rebalans proračuna.

Rebalans proračuna ima snagu skoro kao i samo izglasavanje proračuna za sljedeću godinu. Ako najvažniji dokument koji država donosi i regulira što će se financirati nema dovoljnu podršku zastupnika, to znači da ni Vlada nema podršku.

- Prije nego je rebalans proračuna došao na Vladu, HDZ nije konzultirao Domovinski pokret kao najvažnijeg koalicijskog partnera. Tražena su mišljenja i prijedlozi ministarstava, pa tako i ona koje vode naši ministri, ali postoje i politički prioriteti i normalno bi bilo da se raspravljalo o tome s Domovinskim pokretom - objašnjava sugovornik iz stranke zašto moraju ići sa amandmanima.

Puno logičniji put bi bio da su se unaprijed dogovorili, a ne da klub Domovinskog pokreta mora podnositi amandmane. U trenutku pisanja ovog teksta, još nije bilo poznato koji će točno amandmani biti predloženi i koliko će biti prihvatljivi Vladi i HDZ-u jer traje njihovo "filtriranje" u Domovinskom pokretu. Ali sama činjenica da DP mora podnositi amandmane pokazuje da nije postojala koordinacija između partnera, a DP-ovci to ne smatraju fer odnosom.

Amandmani su samo dio šire priče oko napetosti dva partnera. Dio HDZ-a je uvjeren da Penava namjerno "zateže" kako podlogu za napuštanje koalicije, a DP-ovci tvrde da samo žele da ih se uvažava i poštuje njihove prioritete. Više o tome možete čitati OVDJE.

Nakon što se vidi sadržaj amandmana, vidjet će se i hoće li oni biti prihvatljivi HDZ-u i ostatku koalicije ili će riskirati podršku najvećeg partnera.

Rebalansom proračuna koji je predložila Vlada, prihodi rastu za 853 milijuna eura, a rashodi za 745 milijuna eura. Manjak je smanjen za 108 milijuna eura i iznosi 4 posto. Nakon rebalansa, ovogodišnji prihodi države bi trebali ukupno biti 36,6 milijardi eura, a država će potrošiti ukupno 40,6 milijardi eura.

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