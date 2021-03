Djelatnici PU dubrovačko-neretvanske su u nedjelju na području Opuzena zaplijenili oko 100 kilograma kokaina koji se nalazio u kontejneru punom banana. Kontejner je završio u skladištu tvrtke koja se bavi uvozom banana iz Južne Amerike, a čija je suvlasnica i osnivačica Mosta, Katarina Ujdur.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o nastavku akcije u kojoj je krajem siječnja razbijen narkolanac u Metkoviću. Tada je uhićeno četvero ljudi, dok je petoosumnjičeni državljanin Italije od ranije bio u pritvoru. U "kokainskim pošiljkama" tako se ukupno našlo 250 kilograma te droge, a zasad je uhićeno osam ljudi udruženih u zločinačku organizaciju.

U nedjelju je tako uhićeno još troje, muškarci iz Metkovića, Komina i Zagreba. Policija im je pretražila kuće, poslovne prostore i gospodarske objekte. Kako doznaje Slobodna, dvojica su lučki radnici koji su otpremali kokain koji bi u Ploče stigao u pošiljci banana.

Obzirom na uhićenja krajem siječnja, pretpostavlja se da je droga, odnosno kontejner s bananama u kojima je bila, slučajno završio u skladištu prije nego što su dileri uspjeli izvući kokain iz njega.

Podsjetimo, USKOK je do sad teretio pet muškaraca da su prošle godine prokrijumčarili više od 146 kilograma kokaina u kontejnerima iz Luke Ploče pa sve do Italije cestovnom rutom. Svatko od njih imao je svoju ulogu i zadaću, no unatoč opsežnoj istraži, USKOK i dalje nije uspio dokučiti odakle i kojim kanalima je kokain stizao u Luku Ploče.

Naknadno su uhitili i carinika koji je od prošle godine propuštao bez kontrole kontejnere, a za što je navodno primao 40 tisuća eura.