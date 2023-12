Nastavlja se hladni trend: Sutra temperature ispod nule, očekuje se sunčano vrijeme, ali i snijeg

Tmurno i oblačno vrijeme nadvilo se nad Hrvatskom gotovo cijelu srijedu. U unutrašnjosti zemlje te u Slavoniji padala je kiša, a ponegdje i snijeg. Stručnjaci iz DHMZ-a najavili su kako nas u četvrtak čeka djelomično sunčano i uglavnom suho vrijeme

- U središnjim i gorskim predjelima mjestimice magla. Oblačnije na istoku zemlje gdje će biti i slabih oborina na granici kiše i snijega, a u prvom dijelu dana i na krajnjem jugu, lokalno uz kišu, u Konavlima moguće susnježicu - naveli su.

Foto: DHMZ

Očekuje se slabi vjetar, u Slavoniji i Baranji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverni vjetar, na srednjem i južnom dijelu s jakim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na moru većinom od 3 do 8, a najviša dnevna između 2 i 6 na kopnu te od 9 do 14 °C duž obale.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao žuto upozorenje za slavonsku i riječku regiju te za dio Dalmacije

