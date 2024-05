Nastavlja se nestabilno vrijeme, za gotovo cijelu zemlju izdan alarm: Stižu kiša i grmljavina!

U subotu navečer kratko, ali snažno grmljavinsko nevrijeme prošlo je kroz Zagreb, padala je i manja tuča sa snažnim vjetrom. Slično vrijeme nastavit će se i sutra, a za velik dio zemlje izdano je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, popodne na zapadu sjeverozapadni. Slab do umjeren sjeverozapadnjak i na Jadranu, uz obalu ponegdje bura, osobito na sjevernom dijelu lokalno s jakim udarima, a u prvom dijelu dana mjestimice jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na istoku i ponegdje na Jadranu do 25 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

I za sutra je izdan žuti alarm zbog potencijalno opasnog vremena. Upozorenje je izdano uglavnom zbog kiše i mogućeg vjetra i grmljavinskog nevremena.

- U ponedjeljak na kopnu mirnije, ujutro mjestimice uz maglu. Popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Od utorka ponovno češća kiša, a uglavnom suho još će se zadržati na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Srijeda u većini krajeva malo svježija.

Dugotrajne stabilizacije nema ni na Jadranu. Samo će ponedjeljak biti većinom sunčan, a pokoji popodnevni pljusak može pasti u unutrašnjosti Istre. Uz više oblaka povremene kiše u utorak će biti uglavnom na sjeveru Jadrana, a u srijedu u Dalmaciji. Temperatura zraka bez izražene promjene - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

