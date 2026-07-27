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TRAŽIO I AVION

Nastavlja se potraga kraj Šolte za skiperom koji je pao u more s katamarana: 'Svi su na terenu'

Piše Bogdan Blotnej,
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Nastavlja se potraga kraj Šolte za skiperom koji je pao u more s katamarana: 'Svi su na terenu'
Foto: MMPI
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Za nestalim voditeljem u nedjelju su tragali svi raspoloživi brodovi policije i lučke kapetanije te je podignut i zrakoplov Pilatus koji je nadlijetao područje

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u ponedjeljak je nastavila potragu za Austrijancem, koji je u nedjelju ujutro pao u more s jedrilice kraj Šolte.

- Koordinirano traganje za voditeljem jedrilice, nestalim jučer tijekom plovidbe kod otoka Šolte, nastavljeno jutros od 06.00 sati, sukladno Planu traganja. Više informacija priopćit ćemo sukladno tijeku akcije, odnosno, rezultatima iste - rekli su iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture za 24sata.

Kako su već bili naveli iz MMPI-a, radi se o voditelju jedrilice koji je s još šest sunarodnjaka plovio po teškim vremenskim uvjetima. Oni su pronađeni neozlijeđeni te su uz novog voditelja iskrcani na kopno. 

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Za nestalim voditeljem u nedjelju su tragali svi raspoloživi brodovi policije i lučke kapetanije te je podignut i zrakoplov Pilatus koji je nadlijetao područje. Putem obalne radio postaje ORP Split radio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u plovidbi, u području traganja.

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