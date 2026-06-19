Nastavlja se potraga za dječakom (8) u Dravi: Ušao je u nabujalu rijeku i samo nestao

U petak ujutro nastavlja se velika potraga za dječakom (8) iz Selnice Podravske nakon što je nestao u srijedu u večernjim satima u rijeci Dravi, potvrdila je PU koprivničko-križevačka. Sve se odvilo oko 20.40 na dijelu ilegalnog kupališta. Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su bili hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.

Kako neslužbeno doznajemo, zadnjeg ga je vidio član obitelji dok su zajedno boravili na mjestu koje lokalci koriste kao kupalište. Navodno je upao tijekom igre u rijeku te nije isplivao. Odmah su uz policiju alarmirani vatrogasci JVP-a Koprivnica, kao i DVD-a Selnica Podravska i DVD-a Legrad. Pozvane su ekipe za spašavanje na vodi HGSS-ovih stanica Koprivnica i Čakovec. Nestalog dječaka pripadnici HGSS-a traže infracrvenim dronom.

- Možemo samo potvrditi da smo na terenu te da radimo sve što možemo - potvrdili su nam ranije iz HGSS-a.

Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnoga kupališta nabujale rijeke. Na mjestu su zatekli službe koje kreću u potragu. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.