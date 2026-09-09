Nastavlja se suđenje Mlađanu. Ispitat će Andriju Jarka?

Na Županijskom sudu u Varaždinu u srijedu se nastavlja suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji.

Sud bi tijekom dana mogao odlučiti i o prijedlogu obrane da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak.

Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027.. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile. Mlađan odbacuje optužbe.

Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović Vincek izjavila je Hini da je za današnje ročište predviđeno čitanje dokumentacije koju je kao dokaz predložila obrana.

„Danas se čita dokumentacija koju je obrana predložila da se pročita, među ostalim očevidnici Kaznionice o osuđeniku Željku Bijeliću, koji je bio svjedok u ovom postupku, te njegove osude i presude”, rekla je Vidović Vincek.

Nakon izvođenja ranije prihvaćenih dokaza sudsko vijeće trebalo bi odlučivati o dodatnim dokaznim prijedlozima koje je obrana u međuvremenu podnijela u pisanom obliku. Među njima je i prijedlog za ispitivanje autora emisije „Dosje Jarak” Andrije Jarka.

Mediji prenose da je na ročištu u utorak ispitan bivši zatvorenik lepoglavske kaznionice Renato Filipović, koji je rekao da mu je Bijelić nudio novac kako bi lažno teretio Mlađana, no je tu ponudu odbio.

U sudnici su potom, na prijedlog obrane, reproducirane dvije epizode dokumentarnog serijala „Dosje Jarak” o Mlađanu. Obrana je predložila pregledavanje samo dijelova u kojima govori Bijelić, no sudsko vijeće odlučilo je prikazati cijele epizode.