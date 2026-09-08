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TROSTRUKI UBOJICA

Nastavlja se suđenje 'Sisačkom monstrumu' Mlađanu: 'On se priprema za svako ročište ...'

Piše Luka Safundžić,
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Nastavlja se suđenje 'Sisačkom monstrumu' Mlađanu: 'On se priprema za svako ročište ...'
storyeditor/2026-09-07/PXL_140426_150033806.jpg | Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
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Trostrukom ubojici danas u Varaždinu sude za planiranje ubojstva i otmice

Mi smo u kontaktu i on se za svako sudsko ročište temeljito priprema. Rekao je to za 24sata Borislav Planinc, odvjetnik Srđana Mlađana uoči današenjeg nastavka suđenja u Varaždinu.

Trostruki ubojica Mlađan će ponovno pod strogim mjerama osiguranja biti doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište.

Mlađan inače služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

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Na prethodnim ročištima, koji je dio bio zatvoren za javnost, ispitani su svjedoci, djelatnici Zatvora u Lepoglavi, kao i Mlađanov kum Željko Bijelić. Upravo je Bijelić iznio ozbiljne optužbe na Mlađanov račun tvrdeći da je u zatvoru imao bilježnicu s imenima osoba koje bi, navodno, trebalo likvidirati jer su svjedočile protiv njega.

Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja
Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Posljednje ročište održano je u lipnju, kad je svjedok videovezom bio Renato Filipović, koji je u kaznionici u Glini, a s Mlađanom je bio u lepoglavskoj kaznionici, iz koje je izašao 2004. godine.

Filipović je za Mlađana rekao da je "maksimalno korektan čovjek, zatvorenik" koji nije prijetio nikome u zatvoru. Dodao je da je Bijelić kriminalac kojemu ne treba vjerovati i da nema "neke lijepe riječi za njega". Dodao je i da je imao korektan odnos s Bijelićem i da mu je Bijelić govorio da bi "za Srđana dao zadnju kap krvi". Nakon toga je, zbog tehničkih razloga, odnosno puknuća videoveze, ispitivanje prekinuto.

SUĐENJE U VARAŽDINU FOTO Srđan Mlađan na sud stigao uz jaku policijsku pratnju
FOTO Srđan Mlađan na sud stigao uz jaku policijsku pratnju

- Slijedi čitanje nekakve dokumentacije i onda slijedi gledanje emisije 'Dosje Jarak' i završetak ispitivanja svjedoka Filipovića. Mi smo, podsjetit ću, tražili čitanje Srđanovih bilješki iz bilježnice. Sve dokazne prijedloge koje dajemo, usuglašeni smo - rekao nam je Mlađanov odvjetnik.

Dodaje i kako će se nakon preslušavanja emisije Mlađan očitovati o tome želi li pozvati novinara Andriju Jarka kao svjedoka. Prilikom zadnjeg ročišta Mlađan se kratko obratio javnosti i novinarima. “Zahvaljujem svima na podršci!”, rekao je Mlađan. 

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Komentari 11
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