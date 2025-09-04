Nastavljeno suđenje Mariju Banožiću. Vještak: 'Još nisam imao ovakav slučaj u praksi'

Danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariu Banožiću zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić. Banožićeva obrana podnijela je podnesak da je sudski prometni vještak Dražen Jedžud kontaminiran. Njega je kao svjedoka predložila Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina, no na početku rasprave upravo je ona rekla kako odustaje od saslušanja toga svjedoka jer smatra da je isti kontaminiran, obzirom da je imao na uvid sudsku dokumentaciju vezanu za prometnu nesreću. Smatra da on time nije relevantan svjedok no, sudsko je vijeće odlučilo drugačije.

"To što je sud Draženu Jeđudu, sudskom vještaku, dostavio spis, jer je bio nazočan očevidu i njegov iskaz smatra relevantan, to ne znači da je kontaminiran i sud smatra da je odgovarajući svjedok no, svjedok će sada odgovarati samo na pitanja o tome što je točno vidio kada je došao na mjesto nesreće, a neće odgovarati kao vještak" odlučila je sutkinja, nakog čega je Vržina postavila niz pitanja Jeđudu.

"Pozvan sam na sud kao vještak. Tražio sam uvid u spis kako bih se mogao pripremiti za ovu raspravu, Dokumentacija očevida nije poslana od strane suda. Izvršio sam uvid u spis i znao sam broj stranice koju tražim i potvrdio podudarnost svih tragova koje sam upisao u svojoj dokumentaciji. Provjerio sam mjerenja na mjestu prometne nesreće. Na mjesto nesreće pozvalo me Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Moja mjerenja korištena su u izradi situacijskog plana nesreće i zapisnika o očevidu, ali da li su korištena za podizanje kaznene prijave, ne znam. Na mjesto događaja došao sam u 10.30 sati. Ne znam da li su preko tragova nesreće prolazila druga vozila. Kada sam došao cesta je bila zatvorena za promet. Kada sam izvršio mjerenja nikome nisam predao dokumentaciju, to je moje interno. Dokumentacija policije i vještaka je usklađena, vršena su oba zapisnika paralelno i usklađeni su zapisnici. Mjerenja smo vršili zajedno. Vršio sam i mjerenja oštećenja na vozilu, u prostoru PU Vukovarsko-srijemske. Nisam utvrđivao tehničku ispravnost vozila - odgovori su na niz pitanja Banožićeve odvjetnice.

Na poseban upit o tragovima evidentiranim pod 1 i 2 u spisu, kazao je da je trag 1 zanošenje prednjeg desnog kotača osobnog automobila kojim je upravljao optuženi, a o tragu 2 se ne može očitovati jer je za to potrebno izvršiti analizu dinamike prometne nesreće, postavljanje vozila u sudarni položaj, a što mu nalogom za vještačenje nije dano u zadatak. Vržina je sudu skrenula pažnju na to da svjedok prilikom iskazivanja gleda u neke svoje bilješke pisane rukom i zatražila je od suda da se izvrši uvid u to što gleda.

"To su moje privatne zabilješke koje sam pisao rukom priliikom očevida. Bilješke s očevida nisam dostavljao u spis" rekao je.

Svjedok je dalje iskazivao kako ga, po dolasku na mjesto nesreće, policajci nisu obavijestili da postoji očevidac prometne nesreće, vozač kamiona s prikolicom, kojega je navodno pretjecao Banožić. Rekli su mu da su kamion maknuli na obližnje odmorište. Na pitanje braniteljice Vržine da li je inače moguće da ga se pozove kao vještaka na lice mjesta, a onda mu se ne dostavi nalog za vještačenje, Jeđud je rekao da nije imao takav slučaj u praksi i da razloge zašto se to dogodilo ne može reći. Na pitanje tužiteljice što je zatekao na mjestu događaja rekao je da je zatekao oba vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći, Banožićev auto prevrnut na desni bok, i teretni automobil kojime je upravljao Šarić koji je bio na travnatoj bankini. Oba su auta bila u istom kolničkom traku. Žrtva se još nalazila u vozilu. Osim toga, bili su tu i drugi tragovi koji su navedeni u zapisniku o očevidu.

Kako kaže sam vještak kada je izašao na očevid cesta je bila zatvorena.

- Ne znam jesu li prije toga cestom prolazili drugi automobili - rekao je vještak u svom iskazu.

Dok je trajao očevid radio je zajedničke mjere, zajedno s policijom. Mjerenja oštećenih vozila vršio je u prostoru PU. Svi tragovi koji su ucrtani u situacijski plan su tragovi utvrđeni tijekom očevida. Kako kaže kamion s prikolicom se je u trenutku očevida pomaknut s mjesta događaja i parkiran na odmorište Kunjevci par km dalje. Vještak ističe da mu je policija prenijela da na njemu nema oštećenja i da je izuzet tahograf. Nije vršio očevid na kamionu. Nije imao slučaj u praksi da ga se zove na očevid i ne dostavi mu se materijal, kazao je. Vještak je istaknuo da je Banožićevo vozilo zatekao na lijevoj kolničkoj traci u smjeru njegovog kretanja, suprotna traka. Na vozilu poginulog oštećenja su nastala na prednjem frontalnom, više lijevom dijelu.

Potom je saslušan prometni vještak Andrija Repušić iz Zagreba koji je u ožujku 2024. godine sačinio svoje vještačenje prometne nesreće. Vržina ga je pitala na temelju čega je napisao u svom mišljenju da uzrok nastanka prometne nesreće sigurno nije nesigurna vožnja u alkoholiziranom stanju pokojhnog Gorana Šarića

"Uzrok prometne nesreće je jedan, a faktora koji doprinose može biti više. U svom očitovanju koji mi je proslijeđen pozivam se na to da je u izvornom nalazu utvrđen uzrok nastanka prometne nesreće, a to nije vožnja u alkoholiziranom stanju ošećenika"b rekao je.

Vržina mu je potom rekla da je po nalazu toksikološkog vještaka oštećeni Šarić imao 2.6 alkohola i bio je pijan, nesposoban za vožnju.

"Da li je on mogao na siguran način upravljati svojim vozilom?" pitala je vještaka.

"Na to ne mogu odgovoriti. To pitajte toksikologa" odgovorio je Repušić.

Potom je pozvan da pojasni neke dijelove svoga nalaza i mišljenja rekavši da je trag broj 1 je trag kočenja i zanošenja prednjeg lijevog kotača vozila okrivljenika, no odvjetnica Vržina ga je upozorila da je u ranijem mišljenju naveo da se radi o desnom kotaču.

"To sam prepisao iz zapisnika o očevidu, ali sam kasnije utvrdio da se radi o lijevom. Isključio sam mogućnost da se radi o desni kotačima vozila NIssan iz razloga što se oštećenja nalaze na prednjem lijevom dijelu Nissana i prednjem lijevom dijelu Šaričevog vozila. To znači da su vozila kontaktirala tim dijelovima. Ako bi trag broj 1 potjecao od desnih kotača Nissana, onda bi do sudara došlo na istočnom dijelu trake s tim da bi kombi oštećenog desnim kotačima bio na vancestovnom terenu. Ti desni kotači bi ostavili trag na tom terenu. A njega nije bilo.