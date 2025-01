Nasukani brod kod Raše stvara probleme: 'Penju se na brod i snimaju selfieje. Opasno je...'

Nastala su još veća oštećenja na već mjesecima nasukanom brodu pred Raškim zaljevom. I sam načelnik općine Leo Knapić boji se za sigurnost ljudi, a posebice djece.

Odsukavanje broda čeka se već devet mjeseci. Još u travnju prošle godine nasukao se brod Deala, koji je plovio pod zastavom Tanzanije. Nalazi se na četrdesetak metara od obale, i to na dubini od dva do pet metara. Odmah nakon havarije na mjesto nesreće upućen je remorker, ali u tom trenutku zbog jakog vjetra, plićine i cijele situacije oko stanja trupa broda nije bila moguća asistencija.

Nasukani brod za prijevoz stoke | Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Podsjetimo, u tom trenutku na brodu je bilo 15 članova posade egipatske nacionalnosti. Posada je evakuirana već sljedeći dan, a u havariji nasreću nitko nije ozlijeđen. Nije došlo ni do onečišćenja mora. Nakon nasukavanja Lučka kapetanija Pula izdala je brodaru rješenje o uklanjanju broda, ali je krajem travnja brodar napustio brod i pozvao osiguravatelja da se uključi u rješavanje situacije. Ni devet mjeseci nakon nasukavanja ništa se nije promijenilo. Osim što su, kako kaže načelnik općine, nastala još veća oštećenja pa postoji opasnost od urušavanja, naginjanja ili, još gore, moguće ljudske tragedije.

Teretni brod stoji već mjesec i pol nasukan kod Raše, u lošem je stanju i mogao bi početi pucati | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Taj brod je nasukan i prije nego što sam postao načelnik. Tad mi je rečeno da je sve ispumpano iz njega i da ima još mazuta u samom sistemu motora broda. Ali brod je pun rupa. Ne pukotina, nego rupa. Sve je otpalo i bojim se da će se još malo srušiti ili nagnuti na jednu stranu. Osim eventualnog zagađenja podmorja, puno veći strah mi je od nečijeg stradavanja. Zabrinjava me jako to što djeca s roditeljima i ljudi koji općenito mogu doći brodom ili barkom do te olupine dolaze na nasukani brod i slikaju selfieje. Ljeti je to bio česti slučaj, da su dolazili na olupinu turisti. Što će se dogoditi ako neko dijete dođe na brod, a brod se zbog svog stanja raspadne, nagne i dođe do tragedije - pita načelnik.

Dodao je da apelira na Kapetaniju Pula i resorno ministarstvo da se trgnu i učine nešto.

- Ispada da mi, čelnici jedinice lokalne samouprave, ne brinemo za brod. A nije tako. Išao sam i čitati zakon o moru i jako je puno toga, ali sam za to da se donese neki zakon za hitno postupanje i da se ta papirologija malo smanji te da se ovaj problem odmah riješi. I to prije sezone. Nije mi jasno ni to zašto se u trenutku kad se brod nasukao nije pristupilo saniranju rupa koje su postale još veće? Trebalo je prvo zavariti pa tek onda tražiti nekoga tko će ga otegliti - mišljenja je načelnik.