Natjerao ženu da odrubljenu glavu ljubavnika drži u sobi...

Za vrijeme Petra Velikog Rusko Carstvo postalo je velika europska sila. On je bio prvi vladar Rusije s titulom “imperator svih Rusa”. Ogromnu rusku zemlju, izoliranu i ekonomski zaostalu, promijenio je iz temelja.

Petar I. Aleksejevič Romanov proglašen je carem kao dijete 1682. a vlast je preuzeo 1689. uklonivši regenta, polusestru Sofiju koju je doživotno zatvorio u samostan. Još kao dijete bio je prilično radoznao te je dosta vremena provodio u tzv. 'Njemačkoj četvrti' u Moskvi gdje se družio sa strancima - Nijemcima, Dancima, Englezima i Nizozemcima koji su tamo živjeli. Tako je došao u kontakt sa zapadnjačkom tehnologijom.

Doveo zapadne stručnjake u zemlju

Prije nego je preuzeo vlast dvije godine putovao je Zapadnom Europom. Predstavljao se kao obični Rus, Petar Mikhailov. Posjećivao je domove običnih ljudi i proučavao običaje. U Nizozemskoj se, primjerice, oduševio njihovim brodograditeljskim umijećem, pa je i sam radio u jednom brodogradilištu.

Vraćajući se u Rusiju dovukao je hrpu raznih stručnjaka na raznim poljima - regrutirao je talijanske umjetnike i arhitekte, nizozemske brodograditelje, njemačke inženjere, skandinavske vojne znalce ... Ali ne samo da primjenjuju svoje vještine, već da prenesu svoja znanja.

Preporodio zaostalu zemlju

Nakon toga je proveo dalekosežne reforme sa samo jednim ciljem pred očima - izvući Rusiju iz zaostalosti i stvoriti snažnu i modernu zemlju. Petar Veliki bio je odličan vojskovođa, dalekovidni političar i sposoban diplomat, a svoju politiku provodio je energično i nemilosrdno.

I zaista, u svom naumu je i uspio - proširio je granice, dobio izlaz na Baltičko more i osnovao Sankt Peterburg, dva puta je s uspjehom ratovao protiv Osmanskog carstva, potukao je Švedsku, tadašnju veliku vojnu silu.

Foto: wikimedia

Na ušću rijeke Neve izgradio novu prijestolnicu - vrata Rusije prema Europi. Moskva je po njemu bila simbol stare Rusije, njene izoliranosti od europskih tokova, a Sankt Peterburg, izgrađen prema francuskom uzoru, simbol nove Rusije okrenute europskoj kulturi, obrazovanju, načinu proizvodnje.

Čovjek od ideja

Jako radoznalog duha, učio je o inženjerstvu, arhitekturi i brodogradnji. Uzimao je satove crtanja i graviranja, kovao je oružje. Svladao je stolariju, zidanje i vrtlarstvo. Ponekad je, za opuštanje, vježbao i stomatologiju, uklanjajući pokvarene zube. Proučavao je astronomiju, znao je svirati. Bio je prvi igrač biljara u Rusiji nakon čega su mnogi plemići počeli su igrati biljar. Carskim dekretom iz 1718. biljar je postao obavezna igra plemstva na večernjim zabavama. Obožavao je vatromete te je i sam izrađivao rakete.

Izgradio je snažnu flotu, utemeljio je Akademiju znanosti, pokrenuo prve novine, reformirao kalendar (napustio tradicionalni ruski u kojem godina počinje 1. rujna i uveo julijanski kalendar gdje godina počinje 1. siječnja), pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture. Reorganizirao je državnu upravu. Uklonio je staleške razlike, tako da su i obični, ali sposobni ljudi mogli steći visoke vojne činove dotad rezervirane samo za plemstvo. Gotovo da nije bilo niti jednog područja na kojem nije uveo korjenite promjene. Ženama iz viših staleža naredio je da se pojavljuju na društvenim zabavama, što je ranije bilo nezamislivo.

Foto: wikimedia

Razvratnik koji je sam odsijecao glave

No, Petar Veliki bio je sklon svakodnevnom opijanju i razvratu. Bez razmišljanja bi, ako je smatrao potrebnim, osuđivao na smrt tisuće ljudi. Znao je čak uzeti krvniku sjekiru iz ruke i sam odsjeći glavu osuđeniku. No, povjesničari tvrde da on nije ubijao iz zadovoljstva. Jednako kao što se uzimao tesarsku sjekiru kada je trebalo graditi brodove, tako se uzimao i krvnikovu sjekiru kada je trebalo kazniti krivce.

- Vladar se mora razlikovati od podanika ne gizdavošću, a još manje raskoši, već budnim i neumornim nošenjem državničkog bremena - govorio je svojim podanicima.

No teret Petrovih reformi teško podnose seljaci i kmetovi. Oni su prisiljeni služiti u vojsci, raditi na javnim radovima i plaćati nove namete. Tisuće ljudi umrle su od iscrpljenosti ili od bolesti na prisilnom radu. Teški uvjeti života izazivali su nekoliko većih ustanaka, no Petar Veliki ih je sve u krvi ugušio.

Civilizirao Ruse - napisao prvi bonton

Car je htio priviknuti ruske aristokrate da slijede europsku modu. Sviđali su mu se uglađeni europski maniri. Krajem 17. stoljeća ruski aristokrati (bojari) su nosili duge brade i goleme kaftane. Tijekom skupština i balova car je osobno šišao brade i uništavao tradicionalnu nezgrapnu odjeću. Zapovjedio je da se tradicionalna ruska nošnja zamijeni europskim načinom odijevanja.

Petar je 1698. uveo porez na nošenje brade a od 1705. su svi Rusi, osim redovnika i seljaka, morali brijati brade i brkove. Porez na brade je ovisio o društvenoj klasi, od 30 rubalja za kočijaše do 600 rubalja za državne službenike.

Po njegovoj naredbi je napisan prvi ruski udžbenik bontona, po kome se učilo narednih dvjesto godina.

"Ne uzimaj prvi jelo, ne žderi kao svinja", savjetuje car. "Uzmi hranu posljednji. Kada ti se ponudi uzmi mali komad, a ostalo daj drugome". Popis zabrana je bio dugačak. Tako stoji: Plemić ne smije oblizivati prste dok jede, brisati usta rukom, mljackati dok jede..

Plemić ne smije" uvlačiti sline u nos, a zatim i gutati". Umjesto toga plemić treba da ispuhati nos, ali to napraviti vrlo tiho.

Surovi tiranin u smrt poslao vlastitog sina

Premda je Petar Veliki imao čak 14-ero djece, nije ga nadživio nijedan sin. Prvu suprugu je nakon deset godina braka natjerao da se odrekne braka i ode u samostan. Njihov najstariji sin Aleksej bio je u vrlo lošim odnosima sa ocem. Odbijao je svaku poslušnost a otac ga je skoro svakodnevno tukao. Na kraju je optužen za sudjelovanje u uroti protiv oca. Sina je osudio na smrt i čak naredio da ga redovito muče u tamnici. Službeno pogubljenje Aleksej nije doživio, umro je od posljedica mučenja u zatvoru.

Na prijestolju ga je nakon njegove smrti naslijedila druga supruga Katarina Aleksejevna, koju je Petar Veliki godinu dana prije svoje smrti proglasio caricom Rusije.

Foto: wikimedia

Ona je bila jedina koja se mogla nositi sa užasnim napadima bijesa svog supruga. Navodno su se jako voljeli i upravo je Katarina utjecala na munjevit uspon svog supruga. Dobili su ukupno sedmoro djece, no poživjelo samo dvoje.

Natjerao suprugu da u sobi drži ljubavnikovu odrubljenu glavu

Postoji priča da je Petar čuvši glasine da ga supruga Katarina vara najprije naredio pogubljenje njezinog ljubavnika a onda je njegovu glavu konzervirao u staklenci i natjerao ženu da je drži u svojoj spavaćoj sobi i tako je podsjeća na preljub koji je počinila.

Nije pazio na zdravlje

Stalno izlaganje naporima i neuredan način života nisu pomagali njegovom zdravlju. Sa 50 godina počeli su ga boljeti bubrezi, ali on se nije obazirao na to. Nije se htio liječiti te je nastavio živjeti i raditi kao da je još mladić. Putuje zemljom, ledene noći provodi pod šatorima, odlazi u talionice i prihvaća se posla kao da je običan radnik. Na povratku u Sankt Petersburg skakao je u zaleđeno jezero u Finskoj kako bi spasio neke brodolomce. Dobiva upalu pluća i uskoro umire.

Foto: flickr

No neki povijesni navodi govore da je umro od posljedica sifilisa dok drugi govore da je imao problema s mokraćnim traktom i mjehurom te da je ledana voda u koju je skakao doprinijela da skonča na današnji dan 1725. godine u 53. godini.

Posmrtni ostatci Petra Velikog danas leže u katedrali sv. Petra i Pavla u Sankt-Peterburgu.

