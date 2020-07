'NATO je agresivni savez i BiH ne bi trebala biti u njemu...'

<p>Ruski veleposlanik u Bosni i Hercegovini <strong>Peter Ivancov </strong>poručio je u subotu kako se vlada njegove zemlje odlučno protivi širenju NATO-a i na područje zapadnog Balkana jer taj savez smatra "agresivnim blokom".</p><p>U autorskom tekstu kojega je objavio banjolučki list "Glas Srpske" blizak režimu Milorada Dodika, ruski je veleposlanik otvoreno kazao kako Moskva nastoji razvijati što bolje odnose s Republikom Srpskom ali je ustvrdio kako to ne čini na štetu nekog drugog u BiH a zapadne saveznike, prije svega SAD je optužio kako pokušavaju revidirati Daytonski sporazum i time narušiti ravnotežu između dva enititeta i tri konstititutivna naroda.</p><p>Potvrdivši kako je Rusija protiv toga da BiH postane članicom NATO-a Ivancov se kao na dodatni argument za to pozvao i na činjenicu da o tome nema pune suglasnosti unutar same BiH jer se približavanju savezu protive vlasti RS.</p><p>Zbog blokada iz RS BiH je tek prošle godine države uspjela dobiti aktivaciju Akcijskog plana za članstvo u NATO-u i to nakon čekanja koje je potrajalo gotovo deset godina koliko su vlasti u Banjoj Luci odbijale dopustiti uknjižbu vojne imovine na državu.</p><p>U RS-u su u tim blokadama imali punu potporu Rusije a veleposlanik Ivancov sada je okvalificirao NATO kao "agresivni vojno-politički blok koji stvara podjele u Evropi i podriva općeeuropsku stabilnost i sigurnost".</p><p>Ciljajući na publiku iz reda bosanskih Srba ruski je veleposlanik poručio kako je NATO iz svojih egioističnih političkih interesa, kršeći međunarodno pravo bombardirao gradove te osiromašenim uranijem komntaminirao Balkan.</p><p>"Pokušaji da se 'progura' integracija BiH u NATO kojima se podrivaju temelji funkcioniranja BiH kao države tri ravnopravna naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlastima dovode u pitanje sigurnost i stabilnost. Rusija kao jedna od zemalja-jamaca mirovnog sporazuma ima pravo i obvezu na to ukazatu i raditi u korist bezuvjetnog pridržavanja daytonskih načela“, napisao je Ivancov.</p>