NATO na dnevni red samita stavlja napade u Crnom moru: 'Neprihvatljivo, to mora stati!'

NATO će na svoj dnevni red sljedećeg tjedna staviti napade dronovima u Crnom moru, najavio je u četvrtak rumunjski predsjednik Nicusor Dan, nakon dva nova napada i nestanka sedam osoba.

"Održat će se posebna sjednica Sjevernoatlantskog vijeća kako bi se riješila situacija u Crnom moru", rekao je nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i bugarskim premijerom Rumenom Radevom u Bruxellesu, gdje se održava samit europskih čelnika.

Dužnosnici NATO-a naznačili su da će to pitanje biti na dnevnom redu redovitog sastanka predstavnika zemalja članica saveza u Bruxellesu sljedeći tjedan.

Ovi napadi "neprihvatljivi su i moraju prestati", izjavio je i predsjednik Dan na X-u, naglašavajući da su "ugroženi životi, globalna trgovina i kritična infrastruktura".

"Rusija snosi punu odgovornost za ovaj razvoj događaja", optužila je tu državu u ratu s Ukrajinom rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu na X-u.

Njezin ukrajinski kolega Andrij Sibiha također je na X-u napisao da dijeli njezinu zabrinutost, navodeći da "ruska agresija" zahtijeva "jedinstven i odlučan europski odgovor".

Od početka listopada, incidenti u Crnom moru, u koje su uključeni civilni brodovi, postaju češći uz obale ovih dviju zemalja Europske unije. Ti se napadi pripisuju ruskim dronovima, a smatraju se najnovijim prelijevanjem ruskog rata u Ukrajini na okolne zemlje.

U srijedu navečer i četvrtak ujutro, tanker za naftu i drugi za kemikalije "pogodila" su "dva drona", izjavio je Nicusor Dan.

Prvi je put ovaj tanker, Yara J, bio izravno ciljan u rumunjskim teritorijalnim vodama, a ne u isključivoj ekonomskoj zoni zemlje, koja se proteže daleko izvan nje. Na tom tankeru pod zastavom Komora nije bilo žrtava.

Oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu u četvrtak, Wine Trader, kemijski tanker pod zastavom San Marina, izdao je upozorenje na opasnost dok se nalazio otprilike 13 nautičkih milja (24 kilometra) jugoistočno od mjesta Suline, na ušću rijeke Dunava.

"Sedam osoba trenutačno se vodi kao nestalo", izjavile su rumunjske pomorske vlasti u priopćenju o požaru na brodu. Spasilačke ekipe poslane su na mjesto događaja, a petero preživjelih hospitalizirano je, prema hitnim službama.