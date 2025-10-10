Obavijesti

News

Steadfast Noon

NATO najavio veliku vojnu vježbu nukleranog odvraćanja: 'Ovime šaljemo jasan signal'

Piše HINA,
Foto: Profimedia

U vježbi se ne koristi nuklearno oružje, ali se simuliraju scenariji u kojima bi se ono moglo koristiti, rekli su dužnosnici NATO-a

Godišnja NATO-ova vježba nuklearnog odvraćanja, Steadfast Noon, održat će se u Nizozemskoj i počet će sljedeći tjedan, a u njoj će sudjelovati preko 70 zrakoplova iz 14 zemalja, rekli su u petak dužnosnici tog zapadnog vojnog saveza.

- Ova vježba šalje jasan signal svakom potencijalnom protivniku da možemo i da ćemo zaštiti i obraniti sve svoje saveznike od bilo kakve prijetnje - rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nizozemskoj zračnoj bazi Volkel.

U tu vojnu vježbu će biti uključene vojne baze u Kleine Brogelu u Belgiji, Lakenheath u Britaniji i Skrydstrup u Danskoj.

NATO exercise Steadfast Noon showcases nuclear deterrence
Foto: Profimedia

- Moramo to učiniti jer nam pomaže da budemo sigurni da je naše nuklearno odvraćanje i dalje što je moguće vjerodostojnije, sigurnije i učinkovitije - dodao je Rutte.

U vježbi se ne koristi nuklearno oružje, ali se simuliraju scenariji u kojima bi se ono moglo koristiti, rekli su dužnosnici NATO-a.

Direktor NATO-a za nuklearnu politiku Jim Stokes rekao je novinarima u sjedištu saveza u Bruxellesu da je vježba Steadfast Noon "rutinska" i "nije usmjerena ni na jednu zemlju".

- Također nije povezana ni s kakvim događajima iz stvarnog svijeta - rekao je.

