NATO otkrio ruske podmornice na Arktiku: Vježbale tajno oružje za napad na kabele

Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard ovog su proljeća saveznici NATO-a otkrili ruske podmornice kako uvježbavaju uporabu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kabela, a da pritom ne ostave tragove, javlja Reuters pozivajući se na dvojicu zapadnih dužnosnika. Prema njihovim riječima tajnu rusku operaciju provodila je moskovska uprava za podmorničko ratovanje GUGI, koja je koristila dubokomorske podmornice i plovila kako bi simulirala postavljanje te sofisticirane i razorne tehnologije.

Britanija, Norveška i Sjedinjene Države provele su zajedničku operaciju tijekom koje su pratili i suočili se s ruskim plovilima na moru, rekli su dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti. Ruskim plovilima onemogućeno je dovršavanje vježbe te su naposljetku napustili područje.

Britanija i Norveška u travnju su objavile da su otkrile tajnu rusku operaciju u arktičkim vodama. No otkriće novog oružja, lokacija operacije i sudjelovanje SAD-a dosad nisu bili objavljeni.

Ovaj slučaj u dubokom moru događa se u trenutku kada se neki zapadni obavještajni dužnosnici boje da Kremlj pojačava sabotažne operacije u Europi i priprema se za sukob s NATO-om.

Neki američki obavještajni analitičari sve su zabrinutiji da bi Rusija mogla iskušati NATO-ov sporazum o uzajamnoj obrani, poznat kao članak 5, rekli su trojica američkih dužnosnika. Ako bi to učinila, uništavanje podmorskih kabela moglo bi biti ključan dio takvog nastojanja, rekli su zapadni dužnosnici.

Kabeli, koji nisu deblji od crijeva za zalijevanje, a leže na morskom dnu ili su zakopani neposredno ispod njega, ključni su za globalnu internetsku povezanost i financijske transakcije. Njihova gospodarska i strateška važnost učinila ih je metama i u prošlim sukobima.

Dva podmorska optička kabela, svaki dug oko 1400 kilometara, povezuju Svalbard s kopnenom Norveškom i nalaze se na dubinama do 2700 metara ispod površine mora. Oni prenose goleme količine satelitskih podataka preuzetih u satelitskoj zemaljskoj postaji SvalSat, najvećoj takvoj postaji na svijetu i dijelu NASA-ine Near Space Network mreže.

Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar incidenta. Kremlj dosljedno negira provođenje sabotažnih operacija u zemljama NATO-a ili planiranje bilo kakvog sukoba.

Neki zapadni dužnosnici tvrde da je Moskva posljednjih mjeseci pojačala ciljanje europskih država, u vrijeme dok se bojišnica u Ukrajini uglavnom ne pomiče.

Zemlje poput Poljske, Litve i Rumunjske potvrdile su različite povrede svog teritorija ili zračnog prostora. Najnovije, pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu izazvao je niz reakcija Njemačke, uključujući zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu i kulturnog centra u Berlinu.

U kolovozu je direktor CIA-e John Ratcliffe posjetio Moskvu, dijelom kako bi upozorio Rusiju da ne eskalira sabotažne operacije u Europi, rekle su dvije osobe upoznate s tim pitanjem.

Reuters nije mogao utvrditi je li Ratcliffe tijekom razgovora spomenuo ruske tajne operacije povezane s podmorskom infrastrukturom. Kremlj je odbio reći o čemu se razgovaralo ili dati bilo kakve dodatne pojedinosti.