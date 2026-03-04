NATO-ov sustav oborio iranski projektil koji je išao na Tursku! 'Raketa prošla kroz Siriju i Irak'

Turska je u srijedu priopćila kako je NATO-ov sustav proturaketne obrane presreo balistički projektil koji je lansiran iz Irana! Navode kako je raketa presretnuta prije ulaska u turski zračni prostor. "Balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je otkrivena kako se kreće prema turskom zračnom prostoru nakon prolaska kroz irački i sirijski zračni prostor, pravovremeno je neutralizirana zračnom i raketnom obranom NATO-a raspoređenoj u istočnom Sredozemlju - objavilo je tursko ministarstvo obrane", javlja Hürriyet.

Navode kako u incidentu nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

- Naša odlučnost i sposobnost da osiguramo sigurnost naše zemlje i građana su na najvišoj razini. Svaki korak koji se poduzme u obrani našeg teritorija i zračnog prostora bit će poduzet odlučno i bez oklijevanja - poručuju iz Ankare i dodaju kako zadržavaju pravo odgovoriti na svaki neprijateljstvo prema Turskoj.

Pozvali su sve uključene u sukob da se suzdrže akcija koje bi dodatno proširile rat u regiji.

- Turska će nastaviti ispunjavati svoju odgovornost na konstruktivan način kako bi smanjila napetosti u regiji i riješila probleme mirnim putem. Konzultacije i suradnja s NATO-om i našim saveznicima nastavit će se tijekom cijelog ovog procesa. - poručuju za kraj iz Ankare.

Iran je, nakon što su ga napali Izrael i SAD, pokrenuo napade na više zemalja koje smatra saveznicima Izraela i Sjedinjenih Država u regiji.

Na udaru su bili Izrael te više država Perzijskog zaljeva: UAE, Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija i Oman, Irak i Jordan. Zabilježeni su i napadi na britansku vojnu bazu na Cipru. Jedan iranski projektil pao je i na Siriju, nije jasno je li to bilo namjerno ili slučajno.

