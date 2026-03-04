Obavijesti

News

Komentari 1
NOVA ESKALACIJA SUKOBA

NATO-ov sustav oborio iranski projektil koji je išao na Tursku! 'Raketa prošla kroz Siriju i Irak'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
NATO-ov sustav oborio iranski projektil koji je išao na Tursku! 'Raketa prošla kroz Siriju i Irak'
Foto: 24sata

Svaki korak koji se poduzme u obrani našeg teritorija i zračnog prostora bit će poduzet odlučno i bez oklijevanja, poručuju iz Ankare...

Admiral

Turska je u srijedu priopćila kako je NATO-ov sustav proturaketne obrane presreo balistički projektil koji je lansiran iz Irana! Navode kako je raketa presretnuta prije ulaska u turski zračni prostor. "Balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je otkrivena kako se kreće prema turskom zračnom prostoru nakon prolaska kroz irački i sirijski zračni prostor, pravovremeno je neutralizirana zračnom i raketnom obranom NATO-a raspoređenoj u istočnom Sredozemlju - objavilo je tursko ministarstvo obrane", javlja Hürriyet.

POGLEDAJTE GALERIJU: Teheran pod udarom

Aftermath of a strike on a police station, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran Aftermath of a strike on a police station, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran Aftermath of a strike on a police station, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
32
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

Navode kako u incidentu nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

- Naša odlučnost i sposobnost da osiguramo sigurnost naše zemlje i građana su na najvišoj razini. Svaki korak koji se poduzme u obrani našeg teritorija i zračnog prostora bit će poduzet odlučno i bez oklijevanja - poručuju iz Ankare i dodaju kako zadržavaju pravo odgovoriti na svaki neprijateljstvo prema Turskoj.

TOMISLAV KLAUŠKI Diktatori počinju ratove, žive od ratova, opstaju na ratovima i drže svijet kao taoce tih ratova
Diktatori počinju ratove, žive od ratova, opstaju na ratovima i drže svijet kao taoce tih ratova

Pozvali su sve uključene u sukob da se suzdrže akcija koje bi dodatno proširile rat u regiji.

- Turska će nastaviti ispunjavati svoju odgovornost na konstruktivan način kako bi smanjila napetosti u regiji i riješila probleme mirnim putem. Konzultacije i suradnja s NATO-om i našim saveznicima nastavit će se tijekom cijelog ovog procesa. - poručuju za kraj iz Ankare.

IRAN POD TEŠKIM NAPADIMA FOTO Užasni prizori iz Irana. Eksplozije ne prestaju: 'Želim pobjeći, ali gdje? Iscrpljeni smo'
FOTO Užasni prizori iz Irana. Eksplozije ne prestaju: 'Želim pobjeći, ali gdje? Iscrpljeni smo'

Iran je, nakon što su ga napali Izrael i SAD, pokrenuo napade na više zemalja koje smatra saveznicima Izraela i Sjedinjenih Država u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Udar na Libanon

Pokretanje videa...

Izraelski napad na južni Libanon 01:07
Izraelski napad na južni Libanon | Video: 24sata/Reuters

Na udaru su bili Izrael te više država Perzijskog zaljeva: UAE, Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija i Oman, Irak i Jordan. Zabilježeni su i napadi na britansku vojnu bazu na Cipru. Jedan iranski projektil pao je i na Siriju, nije jasno je li to bilo namjerno ili slučajno.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

UDAR NA LIBANON FOTO/VIDEO Bejrut pod teškim udarima Izraela: Eksplozije i gusti dim, a avioni i dalje lete!
FOTO/VIDEO Bejrut pod teškim udarima Izraela: Eksplozije i gusti dim, a avioni i dalje lete!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Turska: NATO je oborio iransku raketu! Letjela je prema nama
IZ MINUTE U MINUTU

Turska: NATO je oborio iransku raketu! Letjela je prema nama

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026