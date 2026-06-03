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TRAJE DVA TJEDNA

NATO počeo veliku pomorsku vježbu na Baltiku: Uključeno 6000 vojnika i 30-ak brodova

Piše HINA,
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NATO počeo veliku pomorsku vježbu na Baltiku: Uključeno 6000 vojnika i 30-ak brodova
Foto: Yoruk Isik

BALTOPS započeo u poljskoj luci Gdynia, vježba traje dva tjedna i ima cilj jačanja slobode plovidbe i odvraćanja, predvodi je američka mornarica

NATO-ova dvotjedna pomorska vježba na Baltičkom moru, BALTOPS, počela je u srijedu u poljskoj luci Gdyniji, a u njoj sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, objavila je u srijedu njemačka mornarica. Vježbu predvodi američka mornarica, a završava u njemačkom lučkom gradu Kielu. Sve postrojbe BALTOPS-a povećavaju prisutnost NATO-a na moru, rekao je njemački kontraadmiral Stephan Haisch. "Bit će raspoređeni brodovi, čamci, mornarički zrakoplovi i sustavi bez posade", rekao je. Glavni fokus ove vježbe velikih razmjera je osiguravanje slobode plovidbe u Baltičkom moru. Vježba također ima za cilj demonstrirati snažno odvraćanje, navode iz mornarice.

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Baltičko more smatra se strateški važnim, posebice u svjetlu ruskog rata protiv Ukrajine. Rusija je jedina od devet obalnih država Baltičkog mora koja nije članica NATO-a.

Vježba BALTOPS datira još iz vremena Hladnog rata. Prema podacima mornarice, američki nosač zrakoplova Intrepid uplovio je u Baltičko more u svibnju 1971. godine zajedno s tri razarača kako bi demonstrirao svoje sposobnosti. Skupina se približila na 20 nautičkih milja (37 kilometara) od sovjetske obale, a sovjetski izviđački zrakoplovi pratili su je 24 sata dnevno.

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Pomorske snage NATO-a morale su imati mogućnost prodora u Baltičko more, dok je neprijateljskim ratnim brodovima trebalo onemogućiti obrnuti put prema Sjevernom moru, a time i prema Atlantiku.

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