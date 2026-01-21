NATO poručio: Grenland mora ostati podalje od Rusije i Kine

NATO saveznici će kolektivno raditi na osiguranju arktičke sigurnosti, rekao je u srijedu glasnogovornik NATO-a.

"Rasprave među NATO saveznicima o okviru koji je predsjednik (Donald Trump) spomenuo usredotočit će se na osiguranje arktičke sigurnosti kroz kolektivne napore saveznika, posebno sedam arktičkih saveznika", rekao je glasnogovornik.

"Pregovori između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država nastavit će se s ciljem osiguranja da Rusija i Kina nikada ne steknu uporište - ekonomski ili vojno - na Grenlandu."

Nakon tjedana retorike koja je riskirala najdublji prekid transatlantskih odnosa u desetljećima, američki predsjednik Trump naglo je u srijedu odustao od prijetnji uvođenja carina kao poluge za preuzimanje Grenlanda i rekao da je na vidiku dogovor kojim će se okončati spor.