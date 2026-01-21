Obavijesti

News

Komentari 0
OBRANA ARKTIKA

NATO poručio: Grenland mora ostati podalje od Rusije i Kine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
NATO poručio: Grenland mora ostati podalje od Rusije i Kine
Foto: Jonathan Ernst

Saveznici najavljuju kolektivne mjere za sigurnost Arktika nakon smirivanja napetosti s Trumpom

Admiral

NATO saveznici će kolektivno raditi na osiguranju arktičke sigurnosti, rekao je u srijedu glasnogovornik NATO-a.

"Rasprave među NATO saveznicima o okviru koji je predsjednik (Donald Trump) spomenuo usredotočit će se na osiguranje arktičke sigurnosti kroz kolektivne napore saveznika, posebno sedam arktičkih saveznika", rekao je glasnogovornik.

NIJE BAŠ PAZIO NA ISTINU... Velika analiza Trumpova govora u Davosu: Iznio je niz spornih tvrdnji o NATO-u, Grenlandu...
Velika analiza Trumpova govora u Davosu: Iznio je niz spornih tvrdnji o NATO-u, Grenlandu...

"Pregovori između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država nastavit će se s ciljem osiguranja da Rusija i Kina nikada ne steknu uporište - ekonomski ili vojno - na Grenlandu."

Nakon tjedana retorike koja je riskirala najdublji prekid transatlantskih odnosa u desetljećima, američki predsjednik Trump naglo je u srijedu odustao od prijetnji uvođenja carina kao poluge za preuzimanje Grenlanda i rekao da je na vidiku dogovor kojim će se okončati spor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Na pomolu je veliki dogovor oko Grenlanda? Trump je odustao od carina Europi...
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Na pomolu je veliki dogovor oko Grenlanda? Trump je odustao od carina Europi...

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026