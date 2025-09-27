Obavijesti

SNAGE NA BALTIKU

NATO reagirao nakon dronova u Danskoj: Platforme za nadzor, obavještajne misije, fregate...

Piše Ivan Štengl,
NATO reagirao nakon dronova u Danskoj: Platforme za nadzor, obavještajne misije, fregate...
Foto: Tom Little

Zajednički ciljevi ovih snaga su učvršćivanje misije "Baltic Sentry", pokrenute u siječnju radi zaštite ključnih podvodnih kabela, komunikacijskih i energetskih linija

Nakon pojave neidentificiranih dronova u danskom zračnom prostoru, NATO je odlučio pojačati prisustvo u baltičkim regijama kako bi osigurao “povećanu budnost” i zaštitu kritične infrastrukture, prenosi Reuters.

Incidenti su započeli tijekom noći kada su vojni dužnosnici prijavili da su dronovi opaženi u blizini vojnih objekata u Danskoj, što je uslijedilo nakon niza sličnih preleta nad aerodromima i drugim osjetljivim ciljevima u zemlji. 

Aerodrom u Kopenhagenu bio je zatvoren nekoliko sati jer su u njegov prostor ušli veći dronovi, a pet manjih aerodroma, kako civilnih tako i vojnih, djelomično je moralo obustaviti operacije u danima nakon toga. 

VIDEO Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi
Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi

Reagirajući na prijetnju, NATO je najavio uvođenje dodatnih višenamjenskih snaga u baltičku regiju — među njima će se naći platforme za nadzor, obavještajne misije i barem jedna fregata s obrambenim sposobnostima. 

NATO special forces in the Netherlands demonstrate using air and maritime drones
Foto: Piroschka Van De Wouw

Zajednički ciljevi ovih snaga su učvršćivanje misije “Baltic Sentry”, pokrenute u siječnju radi zaštite ključnih podvodnih kabela, komunikacijskih i energetskih linija. 

Odluke dolaze u vrijeme kada je NATO već aktivirao operaciju “Eastern Sentry” kako bi ojačao obranu istočne fronte, posebno nakon slučajeva ruske dron aktivnosti nad Poljskom. 

Savez upozorava Moskvu da će koristiti “sve nužne vojne i nevojne alate” kako bi branio svoj prostor u slučaju daljnjih provokacija.

 

ZATVORILI AERODROM Danska policija: Dronovima je upravljao sposobni operater
Danska policija: Dronovima je upravljao sposobni operater

Rusija, pak, negira da je prekršila zračni prostor Estonije ili da je namjeravala ciljati Poljsku, dok njezin ministar Lavrov upozorava da bi bilo kakva agresija naišla na odlučan odgovor. 

Sve oči sada su uprte u Baltik, gdje će nova raspoređivanja NATO snaga služiti kao test spremnosti saveza da odgovori na nepredvidive prijetnje u eri sofisticirane bespilotne tehnologije.

