Naturavita Uvin H čaj - najbolji prijatelj zdravog mjehura

Naturavita Uvin H čaj najpoznatiji je čaj za borbu protiv upala mokraćnih puteva. Njegova povijest seže u 1977. godinu kada se i prvi puta našao na tržištu. Njegova svojstva odlična su za borbu protiv bolesti poput cistitisa, uretritisa i nefritisa. Glavni sastojak kojemu možemo zahvaliti za eliminaciju mikroba, arbutin, lako se apsorbira u želucu i dospijeva u urinarni trakt. Na taj način nakon svakog izlučivanja stvara osjećaj olakšanja.

Osim što pomaže izlučiti bakterije iz mokraćnoj mjehura, dobar je i za eliminaciju bakterija i toksina iz crijeva. Na taj način, Naturavita Uvin H čaj blagotvorno djeluje kod dijareje, a omogućava i hidrataciju nakon pretjeranog gubitka vode. Njegovo ljekovito djelovanje može se koristiti i u borbi protiv upale jajnika i upale prostate. Dakle, osim ženama pomaže i muškarcima. Učestalo noćno mokrenje, teško uriniranje i isprekidan mlaz može uputiti na povećanje prostate. Naturavita Uvin H čaj pravi je izbor pri pomoći eliminacije ovih neugodnih simptoma i olakšavanja daljnjeg mokrenja.

Ljekovita svojstva uvin h čaja dolaze iz biljke medvjetke po kojoj je i dobio ime. Kao glavni sastojak svakog uvinog čaja, medvjetka se ne nalazi u svakom čaju u istoj dozi. Naturavita Uvin H čaj sadrži pomno odabranih šest biljaka od kojih je jedna i medvjetka u količini od 30 %. No, nije svako bilje kvalitetno uzgojeno. Naturavita Uvin H čaj ima najdulju tradiciju i drži do kvalitete sastava čajeva pa isto provjerava raznim analitičkim metodama. Sve metode i analize te provjere kvalitete Naturavitinih čajeva dovele su njezin uvin h čaj do kategorije dodatka prehrani.

Vrhunska kvaliteta Naturavitinih čajeva nikada se nije spustila, a ostaje na vrhu čajne piramide. Pomno odabrano i organski uzgojeno bilje jamči kvalitetu i sigurnost konzumacije čajeva. Analizom mikrobiološke čistoće te provjere kemijske i fizičke kontaminacije, kontroliran je postupak proizvodnje koji se primjenjuje i na proizvodnju Naturavita Uvin H čaja. Očuvanje kvalitete i povjerenja potrošača ukazuje na sigurnost konzumacije Naturavita Uvin H čaja koji do danas obiluje ljekovitim i kvalitetnim biljem koje čeka na konzumaciju.

