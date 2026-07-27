Obavijesti

News

Komentari 12
POSLJEDICE POSKUPLJENJA

Navala na benzinske prije ponoći: Na nekim pumpama u Zagrebu nema običnog dizela

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Navala na benzinske prije ponoći: Na nekim pumpama u Zagrebu nema običnog dizela
13
Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako stanje nije jednako na svim benzinskim postajama i u dijelu Zagreba nema većih kolona, očekuje se da će pritisak kupaca rasti kako se bude približavala ponoć

Vozači pokušavaju natočiti gorivo prije velikog poskupljenja koje stupa na snagu u ponoć. Gužve su zabilježene na benzinskoj postaji Gradna kod Samobora, dok su na pojedinim postajama u Zagrebu već nestale osnovne vrste goriva.

Na Ininoj postaji u Miramarskoj ulici ponestalo je običnog dizela pa se premium dizel prodaje po cijeni osnovnog, odnosno za 1,59 eura po litri. Još je izraženiji nedostatak zabilježen na postaji u Heinzelovoj, gdje trenutačno nema ni običnog dizela ni Eurosupera 95. Na agregatima je postavljena obavijest da je opskrba u tijeku. 

NOVO POSKUPLJENJE VIDEO Gužve na pumpama na Pagu uoči novih cijena goriva: 'Ispred mene je bilo 40 auta!'
VIDEO Gužve na pumpama na Pagu uoči novih cijena goriva: 'Ispred mene je bilo 40 auta!'

Na postaji u Heinzelovoj istaknuto je i ograničenje prema kojem se u jednom točenju može kupiti najviše 300 litara goriva. Premium dizel i ondje se do daljnjega prodaje po cijeni običnog. 

Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva
Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Navalu je pokrenula odluka o novim cijenama koje stupaju na snagu u utorak, 28. srpnja. Litra benzina poskupljuje osam centi i stajat će 1,62 eura, dok cijena dizela raste čak 16 centi, na 1,75 eura po litri. Plavi dizel poskupljuje 19 centi i stajat će 1,21 euro. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana. 

Za spremnik od 50 litara vozači prije ponoći mogu uštedjeti četiri eura na benzinu i osam eura na dizelu. Upravo zato mnogi procjenjuju da se isplati pričekati u redu, što je na pojedinim postajama dovelo do kratkotrajnih nestašica i prekida prodaje najtraženijih vrsta goriva.

Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva
Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako stanje nije jednako na svim benzinskim postajama i u dijelu Zagreba nema većih kolona, očekuje se da će pritisak kupaca rasti kako se bude približavala ponoć. Na nekoliko zagrebačkih postaja već je zabilježeno čekanje, ali bez većih prometnih čepova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!
SVE SMO IH NAŠLI

EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!

Uskok istražuje legalizaciju četiri objekta na trasi buduće ceste tunel Kozjak-Kaštela. Jedna je nakon legalizacije opet bespravno luksuzno dograđena za najam. Druga dva vlasnika: 'A nama će rušiti jedini dom'
Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'
TUGA U KBC-U ZAGREB

Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'

Od mladog medicinskog tehničara oprostili su se djelatnici Hitne pomoći
Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'
CIRKUS OKO OTPADA

Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'

Istaknuo je kako postavljanje podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada ili plastike ili papira nije propisano prostorno-planskom dokumentacijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026