Iako stanje nije jednako na svim benzinskim postajama i u dijelu Zagreba nema većih kolona, očekuje se da će pritisak kupaca rasti kako se bude približavala ponoć
Navala na benzinske prije ponoći: Na nekim pumpama u Zagrebu nema običnog dizela
Vozači pokušavaju natočiti gorivo prije velikog poskupljenja koje stupa na snagu u ponoć. Gužve su zabilježene na benzinskoj postaji Gradna kod Samobora, dok su na pojedinim postajama u Zagrebu već nestale osnovne vrste goriva.
Na Ininoj postaji u Miramarskoj ulici ponestalo je običnog dizela pa se premium dizel prodaje po cijeni osnovnog, odnosno za 1,59 eura po litri. Još je izraženiji nedostatak zabilježen na postaji u Heinzelovoj, gdje trenutačno nema ni običnog dizela ni Eurosupera 95. Na agregatima je postavljena obavijest da je opskrba u tijeku.
Na postaji u Heinzelovoj istaknuto je i ograničenje prema kojem se u jednom točenju može kupiti najviše 300 litara goriva. Premium dizel i ondje se do daljnjega prodaje po cijeni običnog.
Navalu je pokrenula odluka o novim cijenama koje stupaju na snagu u utorak, 28. srpnja. Litra benzina poskupljuje osam centi i stajat će 1,62 eura, dok cijena dizela raste čak 16 centi, na 1,75 eura po litri. Plavi dizel poskupljuje 19 centi i stajat će 1,21 euro. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana.
Za spremnik od 50 litara vozači prije ponoći mogu uštedjeti četiri eura na benzinu i osam eura na dizelu. Upravo zato mnogi procjenjuju da se isplati pričekati u redu, što je na pojedinim postajama dovelo do kratkotrajnih nestašica i prekida prodaje najtraženijih vrsta goriva.
Iako stanje nije jednako na svim benzinskim postajama i u dijelu Zagreba nema većih kolona, očekuje se da će pritisak kupaca rasti kako se bude približavala ponoć. Na nekoliko zagrebačkih postaja već je zabilježeno čekanje, ali bez većih prometnih čepova.
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