Obavijesti

News

Komentari 0
NA POLJUDU

Navijači u Splitu digli poruku o ustaškom ZDS: 'Afere se nižu, a zbog pozdrava kazne stižu...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači u Splitu digli poruku o ustaškom ZDS: 'Afere se nižu, a zbog pozdrava kazne stižu...'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske, navijači su istaknuli transparent u vezi ustaškog pozdrava 'Za dom spremni'.

Na tribinama u Splitu tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske pojavio se transparent s porukom o kažnjavanju zbog ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i kritikom hrvatskog pravosuđa. Na transparentu je pisalo: „Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava za dom kazne stižu. Sramotna praksa sudstva. Pozdrav naših očeva je najveći problem društva?"

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže
PRIPREMITE KIŠOBRANE

Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže

U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026