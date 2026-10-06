Tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske, navijači su istaknuli transparent u vezi ustaškog pozdrava 'Za dom spremni'.
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Navijači u Splitu digli poruku o ustaškom ZDS: 'Afere se nižu, a zbog pozdrava kazne stižu...'
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Na tribinama u Splitu tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske pojavio se transparent s porukom o kažnjavanju zbog ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i kritikom hrvatskog pravosuđa. Na transparentu je pisalo: „Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava za dom kazne stižu. Sramotna praksa sudstva. Pozdrav naših očeva je najveći problem društva?"
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