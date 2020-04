Navike građana: Frizera se ne boje, a teretane će biti prazne

Agencija IPSOS na telefonskom uzorku među 600 ispitanika tijekom vikenda, napravile je za Dnevnik Nove TV, nastavak istraživanja o novim navikama građana Hrvatske. Kako će se ponašati na početku relaksacije mjera, što će koristiti više, a što manje.

Većina građana ne boji se koristiti usluge frizera i zubara

Kada se otvore frizeri u ponedjeljak, 40 posto građana od onih koji inače koriste njihove usluge, ići će tamo i dalje bez imalo straha. Nakon frizera, bez straha će ići zubaru i 36 posto građana. Kafići su na trećem mjestu s 35 posto, a trgovački centri na 33 posto. Škole i vrtiće i dalje će koristiti 33 posto roditelja i neće se bojati poslati tamo djecu, a 31 posto građana će i dalje koristiti trgovine odjećom i obućom, hotele, restorane, odlaziti u crkvu ili u kina i kazališta. Na sportske događaje ići će 30 posto građana, a fitness koristiti njih 29 posto. Na dnu je korištenje javnog prijevoza - to će koristiti 29 posto građana, na koncerte ili u disko ići će samo 28 posto građana od onih koji uopće koristi te usluge zabave.

Zanimljivo, istraživanje pokazuje da će većina muškaraca od ponedjeljka u frizerske salone. Zubara će podjednako koristiti i muškarci i žene. Hrabriji će u pohod na trgovačke centre biti muškarci baš kao i u dućane s odjećom i obućom. Kod kafića važno je reći da svaki peti građanin i ne ide na kave uopće, a terase će osvojiti prvo muškarci. Svaki peti ispitanik i inače ne ide u Crkvu.

Muškarci hrabriji, a žene opreznije

Iako će koristiti vjerske usluge, 27 posto građana imat će nelagodu ići na mise. Isto tako, jednak je broj onih koji će koristiti i frizera. 26 posto onih koji djecu šalju u školu i vrtić neće osjećati nelagodu. Svaki četvrti ispitanik ići će u kafić, ali neće mu biti ugodno. Trgovački centri nedjeljom neće možda raditi, ali i dalje će 23 posto ispitanika imati nelagodu kada tamo idu češće. Identičan je broj ispitanika rekao kada ih se pitalo za zubara. 22 posto građana neće se ugodno osjećati, ali će ići u restorane, a svaki peti ispitanik u trgovini s odjećom i obućom. Odlazak u kino ili kazalište za svakog petog ispitanika će biti s grčem u želucu, a isto će biti i s javnim prijevozom. Među onim građanima koji će na odmor u hotel, njih 19 posto će otići te popiti koktel uz bazen, ali im neće biti lako. Na koncerte ili u disko će ići pa i s nelagodom 15 posto građana. Na kraju, 13 posto građana će ići u fitness centre, raditi na bicepsima i tricepsima, ali će i tu biti mali strah.

Istraživanje pokazuje kako su muškarci hrabriji kada ih se pita što će koristiti, a žene opreznije. Isto tako, što su građani stariji, sve su oprezniji. Važno je reći da 3 od 4 ispitanika ne idu u kazalište ili kino, ali i da se svaki drugi ne bavi sportom. Mlađi više koriste javni prijevoz, a 31 posto građana ne ide na sportska natjecanja. No, isto tako, samo trećina građana koristi hotele za odmor, ali i svaki treći ispitanik nije išao na koncerte ili u disko.

Što će građani koristiti u krajnjoj nuždi?

Zubaru idu, ali će ga samo u nuždi koristiti - to misli 30 posto ispitanika. Isto je i s javnim prijevozom. Trgovine odjećom i obućom koristit će 28 posto građana samo ako je nužno, a svaki četvrti građanin misli pohoditi trgovačke lance. U hotele će samo u nuždi 21 posto građana, a kina, kazališta i fitness centre koristit će svaki peti ispitanik. Njih 19 posto će koristiti tako restorane i odlaziti na koncerte ili disko. 18 posto građana samo će u rijetkim prigodama otići na neku sportsku utakmicu. Međutim, veliki problem, 17 posto građana svoje dijete će, ako baš nema druge opcije, slati u vrtić ili školu, ali i njih 17 posto frizeru neće baš tako brzo potrčati. I na kraju 15 posto vjernika u rijetkim će prigodama u crkvu, a njih 14 posto u kafiće.

Oprezniji su recimo za odlazak frizeru mlađi građani do 34 godine. Isto tako mlađi nemaju takav strah kada ih se pita za odlazak u trgovačke lance. Za odlazak u crkvu očekivano strah je kod starije populacije. Zanimljivo, recimo u disko ili na koncert neće pohrliti mlađe generacije, već „zlatna generacija“ od 35 do 55 godina. I da, podjednako će u teretanu i žene i muškarci kada se otvore, ali ne odmah mladi, i ovdje će prvi biti pripadnici generacije od 35 do 55 godina.

Što se neće koristiti dok se ne pronađe cjepivo?

Prve na udaru bit će teretane. Iako većina građana ne ide u teretanu, od onih koji idu, njih 20 posto će pričekati cjepivo. Potom su tu koncerti ili odlazak u disko, a to će zaobilaziti 18 posto građana. Zatim su tu sportska natjecanja, što će biti do daljnjega zaustavljeno za 16 posto građana. Kina, kazališta neće posjetiti 14 posto građana sve dok se ne pronađe cjepivo. Odmore u hotelima od svih onih koji vole ljetovati zaobilazit će 12 posto ispitanika. U crkvu do daljnjega neće ići 11 posto vjernika. A u škole ili vrtiće svoju djecu ne misli slati 10 posto roditelja sve dok korona ne nestane. Ispijanje kave ili odlazak u restoran do daljnjega neće prakticirati 9 posto građana. 6 posto građana neće koristiti javni prijevoz, kupovati odjeću ili obuću ili pak odlaziti frizeru. I na kraju, samo 4 posto građana više neće ići u trgovačke centre ili zubaru.

Žene su na kraju istraživanja vidljivo opreznije, što su građani stariji, također postoji veći strah. A sve to je na samom početku relaksacije mjera.