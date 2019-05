'Ne bih bio za uvođenje eura da to nije u interesu građana i RH'

U saborskoj raspravi o polugodišnjoj informaciji o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i prvo polugodište 2018., guverner HNB-a Boris Vujčić odgovarao je na optužbe oporbenih zastupnika da "fabricira podatke o podršci uvođenju eura".

- Mi ne fabriciramo nikakve podatke. Predstavili smo sve ankete koje su u zadnje vrijeme provedene uključujući i Eurobarometar. I HNB je proveo već dvije ankete i 52 posto građana je za uvođenje eura, 40 posto ne podržava, a 8 posto ne zna. Od onih koji u protiv uvođenja eura tri četvrtine kao razlog navodi strah od snažnog rasta cijena. To je mit i nije se dogodilo u zemljama koje su dosad uvele eura i nije nešto što možemo očekivati da će se dogoditi u Hrvatskoj - rekao je guverner.

Branimir Bunjac (Živi zid) uzvratio mu je anketom objavljenoj u medijima krajem travnja prema kojoj samo 39 posto građana podržava uvođenje eura.

- Od toga samo 12 posto podržava uvođenje eura čim prije odnosno vašu politiku bezglavog srljanja u euro. Vi ste narodna banka i ustvari biste trebali raditi za narod i slušati njihovo mišljenje. Izgleda da vi radite prije svega za svoju nekakvu imaginarnu karijeru i po uputama vanjskih centara moći - ustvrdio je Bunjac.

Vujčić mu je uzvratio kako ne bi zalagao za uvođenje eura da to nije u interesu Hrvatske naglasivši kako je makroekonomska situacija vrlo dobra i ranjivost se smanjuje, ali ona je još prisutna u strukturnom dijelu, koje treba postupno rješavati.

- Ja bih vjerojatno trebao biti zadnji čovjek koji će predložiti da pređemo na euro budući da ja vodim monetarnu politiku i da je moj potpis na novčanicama kune. Prema tome ja to više neću moći raditi kad pređemo na euro. Ja to radim iz jednog jedinog razloga, zato što je to u interesu građana i Republike Hrvatske. Da nije u interesu građana i RH ja sigurno to ne bih predlagao, da se meni oduzme ovlast vođenja monetarne politike i potpisivanja novčanica, a pogotovo kad bi to radio u nečem tuđem interesu, a ne interesu naroda - odgovorio je Vujčić zastupniku Živog zida.

Goran Aleksić (SNAGA) prozvao je guvernera zbog nečinjenja u pogledu nepoštenih kamatnih stopa zbog kojih su hrvatski građani oštećeni za nekoliko milijardi kuna. Vujčić je ponovio da je HNB po tom pitanju radio sve što je mogao te da je tu riječ o privatnopravnim odnosima o kojima će odlučiti sudovi, a ne HNB.

- Što se tiče kamatnih stopa kazao je da one u Hrvatskoj jesu više nego u eurozoni. To je istina, ali zato idemo u eurozonu da nam budu niže kamatne stope. To je jedan od glavnih razloga, a kod nas su niže kamate od svih zemalja EU koje nisu u eurozoni - poručio je guverner.