'Ne bih ništa govorio o slučaju bez konzultacija s odvjetnikom'

Ne bih zasad ništa govorio o slučaju bez konzultacije sa svojim odvjetnikom, rekao je u utorak za Novi list 32-godišnji Aleksandar Neradin iz Makarske kojem je nastavljeno suđenje. Njega terete, prema neslužbenim informacijama da je “dijete mlađe od 15 godina naveo da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju”. Suđenje u riječkom Županijskom sudu zatvoreno je za javnost.

- Dvije cure su se dopisivale, a jedna od njih bila je maloljetna. Mogu samo pretpostaviti kakav su sadržaj razmjenjivale. Nakon nekog vremena to je nekako došlo do roditelja maloljetnice, koji su to prijavili policiji i pokrenuli slučaj - rekao nam je Neradin dodavši kako se to dogodilo prije otprilike dvije godine.Identitet osobe koja se dopisivala s maloljetnicom, tvrdi Neradin, nikad nije utvrđen.- Bio je to navodno lažni Facebook profil, a istraga je došla do rutera s kojeg je ta osoba slala poruke maloljetnici. Tad je istraga nastavljena prema vlasnicima tog routera, koji žive u mojoj stambenoj zgradi i koji su bili ispitani te privedeni. Nakon nekog vremena policija je došla kod mene. Uzeli su mi sve stvari, mobitel i računalo i dali na vještačenje - kazao nam je Neradin dodavši kako su na jednom odavno izbrisanom folderu našli šest fotografija sa scenama iz pornofilmova.Podsjetimo,- Natjecatelj Aleksandar Neradin potpisao je ugovor s RTL-om, po kojem svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor. Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018 - priopćili su tada s RTL-a.