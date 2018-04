'Ne brinem se oko Hrasta, bilo nas je 78, a sada nas je 77...'

Saborski aktualac prošao je bez tenzija između vladajućih i oporbe, a premijer Andrej Plenković kazao je kako je to bio jedan ugodan početak saborske sjednice. Nakon aktualca na redu je rasprava o Istanbulskoj konvenciji, a u četvrtak će se pred zastupnicima naći oporbena inicijativa za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice Martine Dalić. Na pitaje zašto mu je sporno da HDZ-ovci zastupnici, koji su protivnici ratifikacije konvencije, glasaju po svojoj savjesti, odgovorio je:

- Nije sporno. Nema nikakvih spornih detalja. Ima činjenica da smo kao Vlada i odgovorna vlast s pravnim stručnjacima adresirali sve ono što je problematično za bilo kojeg kolegu, kada je riječ parlamentarnoj većini. Sve što se u raspravi igra na strahove i bojazni ljudi, sve smo to adresirali na precizan i kvalitetan način. napravili smo sve što je trebalo, za onoga koga je strah, da kažemo da ga ne treba biti strah - kazao je.

Na pitanje hoće li biti sankcija za koje koji glasaju protiv konvencije:

- Nema sankcija, zar moram tisuću puta reći da nije glasanje u Saboru nešto što zahtjeva sankcije. To smo rekli i na stranačkim tijelima. O nekim pitanjima ljudi imaju malo čvršće stavove, neki su pod pritiskom, neki imaju etičke dvojbe i to je to. Nema tu velike filozofije - kazao je.

Na pitanje isključuje li mogućnost da dio ljudi u stranci koristi ovu situaciju kako bi ga destabilizirali, kazao je kako je to "kontekstualno moguće zaključiti" i smatra kako "to nije njihov cilj". Prokomentirao je i potez Hrasta koji je napustio vladajuću koaliciju. Ima li razloga za brigu s obzirom na to da mu je većina sve tanja, uzvratio je:

- Nema. Bilo nas je 78 sad nas je 77. Kolega Zekanović je dobilo veliko povjerenje, sedmo mjesto u devetoj izbornoj jedinici koje znači siguran prolaz u Sabor. Mislim da su oni u svojoj retorici, umjesto da su razgovarali i okušali malo razmijeniti stavove s HDZ-om išli predaleko. Mene ovo nije iznenadilo i to je sve politički odabir jedne male stranke, koja koristi jednu do dvije teme s kojima se bavi ne bi li malo bila vidljiva - izjavio je Plenković.

Na pitanje može li Davor Ivo Stier ostati politički tajnik, kazao je kako će se to vidjeti.

- Nije ova epizoda relevantna za tu temu. Mi smo dugi niz godina kolege. Po meni on nije nikad trebao ni izlaziti iz Vlade. Malo je neobično da izađeš iz Vlade, a onda očekuješ da budeš u punom mandatu agilan i aktivan i na tragu usvojene i dogovorene politike, politički tajnik - izjavio je.

Na ponovljeno pitanje hoće li onda ići na to da se Stiera smijeni s mjesta političkog tajnika uzvratio je "otom potom".