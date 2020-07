'Ne bude li pridržavanja novih mjera, postat će još strože'

Trebamo promišljati kako nećemo nekog ugroziti. Znamo da neke zemlje nisu to uspijevale ni u prvom djelu. Bitno je da održimo turističku sezonu i ekonomiju, smatra Alemka Markotić

<p>Broj zaraženih korona virusom posljednjih dana rastu, a Stožer civilne zaštite donio je nove mjere koje danas stupaju na snagu. </p><p><strong>Pogledajte nove mjere Stožera civilne zaštite: </strong></p><p>- Od danas su neke nove mjere koje smo promovirali prije. U zatvorenim prostorima je obavezno nošenje maski, treba paziti na distancu i higijenu. To su tri iznimno jednostavne, a vrlo uspješne mjere za održavanje nekog normalnog stanja. Ako se to ne bude prakticiralo onda možemo računati da će se vratiti strože mjere što nikome nije u interesu - rekla je <strong>Alemka Markotić</strong> u 'Dobro jutro, Hrvatska'. </p><p>Dodala je kako je Hrvatska mjesecima pokazala da može može postepenim mjerama napraviti dobru epidemiološku sliku, ali to ne može bez svog stanovništva.</p><p>- Trebamo promišljati kako nećemo nekog ugroziti. Znamo da neke zemlje nisu to uspijevale ni u prvom djelu. Bitno je da održimo turističku sezonu i ekonomiju - smatra ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. </p><p>- Ako se ljudi osjećaju sigurno doći u Hrvatsku onda je to njihov izbor. Naš je zadatak da osiguramo sve da ti ljudi budu sigurni. Vrijede iste mjere i ista pravila. Turistički radnici su svjesni odgovornosti koje moraju imati. Sigurna sam da i turisti promišljaju i da im je stalo da ostanu zdravi. Uvijek postoji rizik, ali ga treba svesti na najmanju moguću mjeru - komentirala je Markotić turističku sezonu i što sve dolazi s njom. </p><p>Testiranje se obavlja kao i do sad. </p><p>- Testiramo po svim pravilima kao i do sad koja su se pokazala uspješna, gdje god se pojave žarište svi se testiraju. Kapaciteti su veliki i potrebno je prema standardima struke testirati sve - objasnila je.</p><p>Do jutros je u Hrvatskoj više od tisuću zaraženih te četvero na respiratorima, a deset posto zaraženih je hospitalizirano. </p><p>- Važno je istaknuti ako ljudi budu neke mjere kršili bit će veći broj inficiranih i veći postotak da bude teži oblik bolesti. Imali smo u zadnje vrijeme teže slučajeve među mlađim osobama - istaknula je važnost poštivanja mjera dodajući kako je preko pola milijuna ljudi umrlo od te bolesti u svijetu.</p><p>- Napada sve. Puno je opasniji za rizične skupine, ali mlađi ljudi to mogu prenijeti na stare. Iznimno je velika odgovornost na svim zdravstvenim djelatnicima gdje su smještene rizične osobe. Oni se trebaju strogo pridržavati mjera da se ne prenese na štićenike infekciju - smatra Markotić. </p><p>Komentirala je i što će se dogoditi kad se jednog dana pronađe cjepivo. </p><p>- Potrajat će dok bude definirano, njih desetak je u visokoj fazi. Treba prvo osigurati proizvodnju za sedam milijardi ljudi. Vjerujem da će se visoki postotak sigurno cijepiti kada ga dobijemo - objašnjava te dodaje kako se građani mogu osjećati sigurno zahvaljujući dobrom zdravstvenom sustavu, no moraju pomoći pridržavanjem mjera. </p>