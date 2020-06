Ne dolazi na posao, ured joj je uništen, ali svejedno mora platiti spomeničku rentu

Zagrebačkoj odvjetnici stiglo je rješenje za plaćanjem spomeničke rente iako mjesecima ne radi u toj zgradi zbog posljedica razornog potresa koji je pogodio Zagreb

<p>Radmila Bonifačić je odvjetnica s uredom u centru Zagreba. Radmila Bonifačić od potresa nije radila u svom razrušenom uredu jer joj zgrada ima žutu naljepnicu. Radmila Bonifačić svejedno mora platiti spomeničku rentu za korištenje tog ureda.</p><p>Znate li što je uopće spomenička renta? Čemu to služi? </p><p>Pojednostavljeno, to je namet kojeg plaćaju ljudi koji rade unutar kulturnog dobra. Zgrada u kojoj Radmila ima ured nalazi se u Boškovićevoj ulici i dio je kulturno povijesne cjeline. Kako se ona naplaćuje? Mjesečno jednu do četiri kune po kvadratu. Radmilin ured ima 35 kvadrata, naplaćuje se 2.5 kuna po četvornom metru, što godišnje iznosi 1050 kuna.</p><p>Zašto je to problematično?</p><p>Vlada je 17. ožujka uputila <a href="https://vlada.gov.hr/vijesti/vlada-prihvatila-paket-mjera-za-pomoc-gospodarstvu-uslijed-epidemije-koronavirusa/29018" target="_blank">odluku</a> o obustavljanju spomeničke rente, kao jednu od mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, a zakon je donesen 19. ožujka. To je bilo tri dana prije razornog potresa koji je devastirao centar Zagreba. Devet dana nakon potresa, odvjetnici Bonifačić se ispisuje rješenje od Grada u kojem ju obavještavaju da je dužna platiti spomeničku rentu za cijelu godinu. U poštanski sandučić joj ga ubacuju 26.svibnja. Bez obzira na potres od kojeg uopće nije radila na toj adresi.</p><h2>Grad želi novac</h2><p>- Imam ured u centru već 26 godina, a dio stana u kojem imam ured adaptiran je zadnji put 2011. Sama zgrada je izgrađena 1907. godine. Onaj potres bio je devet sekundi pakla u kojem čovjek mora razmišljati što će se dalje dogoditi - počinje Radmila svoju priču.</p><p>Žbuka joj pada sa zidova, dijelovi ureda su uništeni, a podovi škripe pri koračanju. Svejedno, Grad marljivo zahtijeva novac.</p><p>- 31. ožujka donosi se rješenje koje meni kao odvjetnici određuje da sam dužna platiti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Spomenička renta se plaća po tromjesečjima i, u redu, platit ću prvo tromjesečje. Ali ovdje imamo dvije stvari na koje moramo obratiti pozornost. Prvo, ne samo zbog potresa nego i zbog korone, odvjetnici nisu radili i ne rade u svojim uredima. Drugo, moja zgrada dobila je oznaku 'žuto s detaljnim pregledom'. Zasad, čini se da će cijela zgrada morati seliti, da ćemo morati raditi međukatne konstrukcije, ojačavati zidove... - opisuje odvjetnica. </p><h2>Čestitka od Grada</h2><p>I sad, kad je očito da u zgradi ne radi od potresa, odnosno od epidemije koronavirusa, Radmili stiže čestitka od Grada.</p><p>- Žele me oporezovati i traže da platim spomeničku rentu pod obrazloženjem da se nalazim na području kulturne povijesne cjeline. Oštećeno je najmanje tristo odvjetničkih ureda, no nisu samo odvjetnici dužni plaćati rentu, već svi drugi koji obavljaju gospodarsku djelatnost u području kulturno povijesne zaštite. Međutim, 31.ožujka. Grad Zagreb zasigurno ima saznanja o potresu i ono što ovdje bode u oči jest činjenica da Grad ne odgađa donošenje rješenja. Ne izlaze ususret građanima. Ne uvažava se činjenica potresa niti se uopće vrši provjera da li netko obavlja gospodarsku djelatnost i može li je uopće obavljati. Imamo najveći prirez u Hrvatskoj i oni to moraju provjeriti. Meni to izgleda kao lešinarenje nekoga tko je napola mrtav, a i dalje ga se tuče - ljuti se Bonifačić. Međutim, nisu svi odvjetnici niti svi temeljito prate rad Vlade i Grada. Postavlja se pitanje koliko je ovakvih rješenja odaslano po Zagrebu. </p><p>Poslali smo upit Gradu Zagrebu u kojemu smo zatražili odgovore na ova pitanja. Ukratko, kažu da to nije njihov posao.</p><p>- Spomenička renta regulirana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pri čemu je strogo definirano tko je sve obveznik i za što se plaća, dok je Grad Zagreb ovlašten isključivo propisati visinu spomeničke rente, a sukladno Zakonu, naplaćuje ju Grad, dok se sredstva dijele između Grada Zagreba i Republike Hrvatske.</p><p>Dakle, Grad Zagreb, sukladno Zakonu nema nikakve ovlasti proizvoljno nenaplaćivati ili oslobađati bilo koga u pogledu obveza koje su regulirane Zakonom te nisu u nikakvoj nadležnosti Grada, osim u onome u čemu je sam Zakon ovlastio Grad - odgovorili su nam iz Grada.<br/> </p>