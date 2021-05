Premijer Andrej Plenković boravio je u Čakovcu na predstavljanju kandidata za lokalne izbore i tim je povodom dao izjavu za medije i komentirao aktualna događanja.

“Reformom financiranja županijama i lokalnim jedinicama smo omogućili 86 milijuna prihoda više nego do 2017. U covid situaciji osigurali smo za 20.000 radnika u Međimurskoj županiji 225 milijuna kuna. Program HDZ-a pod sloganom “Sad je bitno” uklapa se u programe ovdje”, istakno je Andrej Plenković i poželio uspjeh kandidatima.

Na pitanje normalizacije poduzetništva, rekao je: “U proteklih godinu i tri mjeseca kvalitetno smo balansirali zaštitu zdravlja i sve što treba da društvo funkcionira. Što se tiče potpore poduzetnicima i radnicima, Vlada je puno učinila jer je snažno stala iza njih što se vidi po broju osiguranika.

Nije bilo eksplozije nezaposlenih kao što su to najavljivali zastupnici SDP-a prije parlamentarnih izbora. Što se tiče otvaranja, do toga će doći ako epidemiološki uvjeti to dopuste. Paušalne izjave su jednostavno smiješne. Umjesto da zahvale na svemu što smo učinili…”

“Što se tiče potpora za lipanj, vidjet ćemo kakve će biti epidemiološke prilike. Važno je intenzivirati proces cijepljenja. Ako se cijepimo, i ukupna normalizacija i u pogledu mjera će se promijeniti. Nitko nije oduševljen restriktivnim mjerama”, dodao je.

Cijepljenje

Na pitanje hoće li onda u lipnju mjere postati suvišne, ako ostvarimo cijepljenost, napomenuo je: “Ne mogu to unaprijed reći. Cijepljenje je važno, pozivam sve sugrađane da se cijepe. Prednosti su puno veće od rizika i apeliram na sve.”

O dinamici cijepljenja rekao je: “Dao sam jasan signal županima, ministru, ravnatelju HZJZ-a, čelnicima zavoda, mora se znatno povećati broj cijepljenih jer sad cjepiva ima dovoljno. Ovo je tjedan uhodavanja na veće količine.”

Ministri u kampanji

Govoreći o potpori ministara u kampanji i onima koji su se kandidirali, rekao je: “Nitko nije postao ministar slučajno, svi su članovi stranke i normalno je da podupiru kandidate u lokalnim sredinama. Kandidate imamo samo u tri situacije – jedan je u Međimurju ministar Darko Horvat, drugi u PGŽ-u ministar Oleg Butković i treća je ministrica Marija Vučković na listi za Gradsko vijeće Ploče. Nema tu ništa čudno. Mislim da smo skromni u smislu kandidatura, teoretski smo svi mogli biti na listama jer zakon to dopušta.”

Komentirao je i nove izjave predsjednika Zorana Milanovića:

“Osim što huška na pojedine zastupnike manjina, vrijeđa druge političke aktere, on nastoji ušutkati struku, konkretno zamjenika predsjednika Vrhovnog suda. On je rekao stručni stav što kao sudac smatra kako birati predsjednika Vrhovnog suda. Ne vidim da je uloga predsjednika da ušutkava struku. Ovo je trenutak kad bi struka trebala biti glasnija, pogotovo oko kršenja zakona kojeg krši Milanović. Mislim na onu prvu proceduru kad kandidatkinja nije sudjelovala u javnom pozivu, o tome se treba očitovati.”

Smatra da on pomaže SDP-u u kampanju: “Milanović vjerojatno dobija poziv i odaziva se. Ide tamo gdje nastoji pomoći SDP-u da kako tako zadrži koji grad.”

O Mariću

O sastanku ministra Zdravka Marića s poduzetnikom Milenkom Bašićem, za čiji su kredit kod HBOR-a lobirale Josipa Rimac i Gabrijela Žalac, rekao je:

“O toj temi ne znam ništa. Ministar Marić je detaljno o tome odgovarao. Poštovana je sva procedura za taj kredit HBOR-a. U čemu je problem ako su se sastali? On je ministar, ako postoji investitor koji se želi naći s njim, ne vidim što je tu protuzakonito. Ne izgleda dobro ovo oko Rimac i Žalac, rekao sam da mi se takve stvari trebaju signalizirati. Ako netko ima pritisak, neoubičajenije nego inače, to mi treba reći.”