Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!

U 73.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 22, 24, 33, 45 - 4, 12 koji su igračima iz Zaboka i s interneta donijeli dobitak u iznosu od 90.266,30 eura.

Dobitni listići odigrani su na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, JOSIPA BROZA TITA 25, ZABOK i putem interneta.

Sretnik iz Zaboka odigrao je tri kombinacije te uplatio iznos od 6,00 € dok je igrač putem interneta odigrao jednu kombinaciju u iznosu od 2 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 16. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 116.000.000,00 eur