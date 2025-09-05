(Ne)miran odlazak ravnatelja s funkcije: 'Ma nazdravili smo kad je otišao Damir Trut...'

​Damir Trut imao je viziju, kako doznajemo iz krugova bliskih Ravnateljstvu CZ-a, formirati nešto kao DUZS 2.0. Radi se o raspuštenoj Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, uskrsloj u drugom imenu. Trut je polako, iznutra, stvarao svoju vojsku Civilne zaštite.

Pod nazivom Državna intervencijska postrojba (DIP), koja postoji danas u manjem okviru, trebala je postati velika služba s centrima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a po najnovijem i u Varaždinu. Prema nikada dovršenoj Strategiji razvoja Civilne zaštite do 2034., Trut je pod sebe planirao prebaciti sve civilne temeljne operativne snage kako bi njima upravljao, a ne bio samo logistička i taktička potpora, kako je zamišljeno. Zbog toga je razbjesnio njihove pročelnike i zapovjednike. Svađa je otišla, toliko daleko da su vatrogasci, neslužbeno doznajemo, tražili da više ne budu temeljna operativna snaga nego poseban sustav neovisan o Trutovu "zapovjedništvu".

- Nazdravljamo otkad smo čuli - reklo nam je desetak visokopozicioniranih ljudi u sustavu. Podsjetimo, Vlada u četvrtak Trutu nije produžila mandat nakon isteka te je na mjesto v.d.-a stavila Nevena Karasa, inače zamjenika gradonačelnika Velike Gorice.

Sve je počelo raznim EU natječajima preko kojih je Ravnateljstvo CZ nabavljalo, i dalje nabavlja, brojnu opremu za pomoć i spašavanje, ali i vozni park od specijalnih i transportnih kamiona, robota, pa sve do automobila. Uvjet je bio samo da su plave boje pa su tako vozila, koja su koristili a bila su crvena, morali prebojiti.

S obzirom na to kako se prije radilo, na dobro odrađenom poslu u nabavi mu čestitaju. No problem, s kojim se Trut suočio, bio je taj da doslovno nema niti dovoljan broj vozača, koji bi uopće upravljali tolikim brojem vozila. Oprema je raspoređena samo po centrima CZ-a te se na teren dovlači isključivo prema nekim većim potrebama. U prijevodu, nije za svakodnevnu uporabu. Kako neslužbeno doznajemo, posljednji problem s vožnjom vozila CZ-a imali su uoči velikog mimohoda u Zagrebu kad su doslovno skupljali vozače iz cijele Hrvatske ne bi li prezentirali opremu.

- Najgore što je to što nije podijelio opremu. Mi smo presiromašna zemlja da se to nabavlja preko EU fondova, a ostaje u skladištu MUP-a. To se najbolje vidjelo na primjeru potresa u Petrinji - kaže nam drugi izvor iz sustava.

Skupljanje ljudi, odnosno formiranje vojske DIP-a, išlo je toliko daleko da su se pripadnici drugih službi morali učlanjivati u sam DIP iako su aktivni vatrogasci, DVD-ovci, HGSS-ovci ili pripadnici Hrvatskog Crvenog križa. U zamjenu za nošenje uniforme CZ-a, dobili bi potrebnu opremu za rad kao što su dronovi i slično. Najbolje se to da vidjeti u samim objavama CZ-a gdje su u vježbama, pod kapom DIP-a, obično radili dobrovoljni vatrogasci koji već rade i primaju zapovjedi s druge strane, odnosno Hrvatske vatrogasne zajednice.

Uniforma DIP-a bila je uvjet, odnosno 'ucjena svim službama' za bilo kakve vježbe, terene i intervencije u inozemstvu, na koje su pripadnici službi išli u ime Hrvatske ili su bili pozvani.

Kap koja je prelila čašu, a spomenuta je u Strategiji razvoja CZ-a, bili su moduli specijalističkih namjena kao što su za speleološko spašavanje, spašavanja iz poplava s čamcima, procjenu uporabljivosti građevina, urbano traganje i spašavanje iz ruševina srednje kategorije. Tu je još i dio specijalista za dronove.

- To je dijeljeno bez plana i programa. Najviše je tu izgubio HGSS, koji je godinama obučavao ljude, pa čak i brojne snage iz Kine za spašavanje iz poplava i brzih voda, a kod nas su bili izostavljeni. Razvijali su sami godinama potrage dronovima, da bi ih se izbacilo i zanemarilo. Najveći kaos je pak u ronjenju i takvim akcijama gdje se stvarno ne zna tko što i zašto radi - kaže nam izvor.

Pojašnjava nam kako DIP danas izlazi na intervenciju bez jasnog plana i programa, i to kad su druge službe već na terenu.

- Oni dođu autom i gledaju u požar ili nabujalu rijeku. Doslovno samo smetaju - kažu nam ljudi s desetljećima iskustva na terenu.

Tko god ga naslijedi, kažu nam, treba biti pomirljiv.

- Njegov naslijednik mora biti spreman na suradnju i raditi ono što je zapravo zamišljeno za CZ a to je logističko-tehnička potpora postojećim službama, a ne izmišljanje 'nove vojske' i višestrukog sustava zapovjedanja. To smo imali, bilo je loše i propalo je - kažu nam ljudi iz Civilne zaštite.

Sam Trut, kako su nam rekli, ostat će raditi u sustavu CZ-a do mirovine na nekoj drugoj funkciji.