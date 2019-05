'Ne mogu komentirati nešto za što ne znam je li istina ili nije'

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić nije želio komentirati događanja oko Franje Varge i cijele SMS afere dok institucije ne dovrše svoj posao. Podsjetimo, policija je jutros pretresla Varginu kuću i potom ga odvela na saslušanje.

- Temeljem saznanja koje imam ne mogu donositi sud o bilo čemu i zbog toga bih kao oprezan političar pričekao da dobijemo cjelovito izvješće od tijela koja su za to zadužena. Onda mogu donositi ocjenu o bilo čemu i bilo kome - rekao je Bačić.

Nije komentirao ni napise u tjedniku Nacional da je kum Milijana Brkića naložio da se elektronski nadzire ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

- Jutros sam to vidio. Koliko god ozbiljne optužbe bile ne mogu ih komentirati, jer nema saznanja je li to točno ili nije. Temeljem onoga što sam pročitao ne mogu to ocjenjivati. Meni je to neshvatljivo, ali ne mogu - rekao je Bačić.

Upitan je li nazvao Brkića i pitao ga o čemu se tu radi, odgovorio je:

- Kako bih sad trebao povezati Brkića s time što je Varga dobio od nekoga nalog da prisluškuje ili prati pojedinog ministra. Ne znam, to ne mogu ja sam povezivati niti komentirati - odgovorio je Bačić.

Postavilo se pitanje i gdje je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić koji prijepodne nije bio na svom radnom mjestu u Saboru, a Bačić vjeruje da će doći u parlament i vjerojatno predsjedavati sjednicom ovih dana. Budući da se u posljednje vrijeme u javnosti može čuti teza da se od Brkića, u slučaju da se protiv njega podigne optužnica, očekuje da se makne s važnijih funkcija, dok istovremeno nitko u stranci nema problem s Božidarom Kalmetom protiv kojeg su u tijeku ozbiljni sudski postupci postavilo se pitanje vidi li Bačić unutarstranačko licemjerne odnosno dvostruke kriterije.

- Ne, ne vidim. Neću i ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja što će biti, ako bude. Na to ću rado odgovoriti kada ćemo imati cjelovito izvješće i rezultate tih izvida i kad budemo znali kako će DORH postupiti na kraju istrage oko afere SMS rekao je predsjednik Kluba HDZ-a.

Podsjetio je da je Kalmeta bio gradonačelnik Zadra i zastupnik u vrijeme kada je protiv njega podignuta optužnica te kada su mu mandati istekli da se nije kandidirao nego je ostao u stranci.

- Ne možemo govoriti o nikakvom licemjerju stranke. Postupamo na isti način prema svim svojim članovima - odgovorio je Bačić.

Na pitanje šteti li Kalmeta svojim sudskim procesima časti i ugledu HDZ-a, Bačić je uzvratio da će o tome reći nešto kad Županijski sud u Zagrebu donese barem nepravomoćnu presudu. Podsjetio je na ustavnu kategoriju presumpcije nevinosti kao nečega po čemu treba postupati u slučaju Kalmete i bilo koga drugoga. Na pitanje vrijedi li to i za Milijana Brkića, odgovara:

- Kod svakog je presumpcija nevinosti način kako stranka treba reagirati i postupiti. O političkom aspektu ponašanja pojedinog zastupnika stranka može odlučivati, ali kad će imati saznanja što je na kraju istina ili barem kako izgleda eventualni pravorijek odgovarajućih pravosudnih tijela - rekao je Bačić.

Postavilo se i pitanje je li ga iznenadilo što potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić nije znao ispravno popuniti imovinsku karticu, Bačić je uzvratio da je ministar odgovorio na ta pitanja i podsjetio novinare na njegov poziv da s njim provjere stambeni prostor. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet u slučaju ministra Tolušića zbog tvrtke koja mu je gradila kuću, a dobivala je poslove u Virovitičko-podravskoj županiji kada je župan bio upravo Tolušić. Bačić ni na to nije imao komentar.

- I to je vrlo lijepo i plastično objasnio potpredsjednik Vlade. Rekao je da u Virovitičkoj županiji ima desetak graditelja koji se ozbiljno mogu baviti tom djelatnošću, da su svi oni na određeni način sudjelovali u izgradnji objekata za potrebe županije, a da njemu ne pada na pamet zvati nikoga izvan njegove županije - odgovorio je Bačić.

Na pitanje kako je on popunio svoju imovinsku karticu i je li kvadraturu prepisao iz vlasničkog lista, predsjednik Kluba HDZ-a kazao je da je karticu ispunjavao prije 17 godina i da je ona uglavnom nepromijenjena.

- Više se ne sjećam kako sam popunjavao, ali pretpostavljam da sam koristio podatke iz posjedovnog lista ili iz zemljišne knjige - odgovorio je Bačić.

U posljednje vrijeme zaredale su se prometne nesreće HDZ-ovih dužnosnika, a Bačić smatra kako je neprimjereno suditi ljudima zbog manje prometne nesreće.

- To se može dogoditi svakome od nas. To što u prometnim nesrećama sudjeluju i HDZ-ovci, činjenica je da je jako puno dužnosnika HDZ-a što govori o snazi stranke. Pa po zakonu velikih brojeva nama može dogoditi malo više nego nekim drugima koji nemaju niti jednog dužnosnika na lokalnoj razini - poručio je Bačić.