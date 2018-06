Ne mogu pokriti minus na računu, što da napravim?

Financijski savjetnici koji se brinu o dobrobiti građana preporučuju dizanje nenamjenskog tj. gotovinskog kredita koji služi za refinanciranje duga i koji ima skoro duplo nižu kamatu. Jednostavnim rječnikom, zašto plaćati najveću kamatu za minus na karticama, kada možete brzo i jednostavno podići gotovinski kredit sa duplo nižom kamatom?

"Prema istraživanjima čak 50% građana je u minusu."

Banka Kovanica trenutno ima posebnu ponudu za refinanciranje koja traje do 30.09.2018. i omogućuje dobivanje do 40.000 Eura (300.000 kn) gotovinskog kredita uz maksimalni rok otplate do 15 godina. Kamata je samo 5,9%. Ako znate koliko plaćate minus na kartici i druge gotovinske kredite, onda znate koliko je ovo povoljnija kamata.

Evo par primjera:

Ako želite gotovinski kredit od 100.000 kn uz otplatu od 15 godina, mjesečna rata će vam biti oko 830 kn

Ako želite gotovinski kredit od 200.000 kn uz otplatu od 15 godina, mjesečna rata će vam biti oko 1.660 kn

Ako želite gotovinski kredit od 300.000 kn uz otplatu od 15 godina, mjesečna rata će vam biti oko 2.490 kn

Za dizanje kredita se ne plaća naknada i nema skrivenih troškova, te da nisu potrebni jamci niti zalog nekretnine. A kredit se odobrava u roku nekoliko dana.

Iz banke Kovanica mole građane da budu strpljivi, jer zbog velikog broja upita zna se dogoditi da su telefonske linije zauzete, ali kažu da svaki poziv koji dobiju uzvrate u najkraćem mogućem roku. Možete doći u jednu od njihovih poslovnica ili ih kontaktirati na broj telefona 01 5556337 za sve informacije koje vas zanimaju.

Više informacija o Jumbo gotovinskom kreditu možete pogledati ovdje.

