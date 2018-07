'Ne mogu prihvatiti ljetovanje u Dubrovniku. I drugi su radili'

Već pred kraj, prije nego što smo došli na Trg, ruke su počele boljeti, cijelo tijelo trnuti, ali sve to brzo nestane, ponos je tu, rekao nam je Denis Ramljak iz II. postaje prometne policije PU zagrebačke. Ramljak je na motociklu bio prethodnica kolone.

Njegov široki osmijeh bilo je prvo što su svi vidjeli kad je kolona prilazila. Upravo su njegov osmijeh i srdačan pristup nagnali Mihu Budmana da mu ponudi besplatno ljetovanje u Dubrovniku.

- Stupio sam u kontakt s gospodinom koji mi je ponudio ljetovanje u Dubrovniku. To je jako lijepa gesta i ja sam mu uistinu zahvalan, ali nisam siguran da to mogu prihvatiti. Ne bi bilo u redu s obzirom na sve kolege koji su svoj posao odradili kao i ja. U svakom slučaju ako se ikad nađem blizu Dubrovnika, bila bi mi čast popiti kavu s gospodinom Mihom - skromno je kazao Ramljak.

“Vatrene” je na motociklu pratio i voditelj policijske vožnje Policijske akademije Frano Čović. Snimka kako na motoru vozi našeg reprezentativca Šimu Vrsaljka postao je hit na svim društvenim mrežama.

- To je bila jedna emotivna vožnja. Čovjek to možda doživi jednom u životu. Puno emotivnog naboja od aerodroma do Trga. Mi smo bili s desne strane, probijali smo se metar po metar. Više smo bili na rukama i na spojci nego što smo vozili motor - rekao nam je Čović.

Otkrio je da ga je vožnju prvo tražio kapetan Luka Modrić.

- Šime je rekao: "Ne prvo ćeš mene voziti onda Luku". Mislio sam Modrića provozati tamo kod Lisinskog, ali poslije više nije bilo prilike - ispričao je Čović i dodao da mu je Vrsaljko obećao dres.

Niko Sušak iz Interventne policije s dvojicom je kolega na krovu na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Pazili smo da ne bi ljudi pali jer svi su gore penjali i svi su htjeli vidjeti taj spektakl. Vidjeli smo da su neke zastave pale. Ljudi su nas molili da vratimo te zastave što smo na njihovo oduševljenje i učinili. U jednom trenutku sam uzeo zastavu i počeo mahati s njom. Vikali su mi: "Još, još!" - ispričao je Sušak. Kaže da iako su odradili 14 sati, ne osjećaju umor već ponos. Imali su odličnu poziciju jer je s krova pucao pogled na cijeli Trg.

- Jedan navijač s zastavom bio je u japankama na krovu u trenutku kad je počela padati kiša. Rekao mi je da uzmem tu zastavu jer se njega ni ne vidi. Možda je i to bio razlog da sam tako postupio. Bile su to emocije, ponijelo me - kazao je Sušak.

Mijo Markov iz Ekipe za posebne zadaće Interventne policije pretrčao je 17 kilometara uz autobus “Vatrenih”.

- Nije bilo naporno, bili smo svi ponosni na svoje dečke. Oni su u mjesec dana koliko su bili u Rusiju sigurno pretrčali puno više od tih naših 17 km. Izbornik nas je nudio vodom, dečki su pitali šta trebamo. Nije to bilo klasično osiguranje, svi su tražili autogram, bacili šalove, htjeli dodirnuti igrače. Nije bilo nikakvih incidenata, vidjelo se da cijela Hrvatska diše kao jedan - rekao je Markov.

Davor Bošnjak, pilot policijskog helikoptera, trasu je osiguravao iz zraka.

- Moja uloga je bila podrška HRT-u u prijenosu dočeka. Moj je zadatak bio da kompletnu trasu osiguran iz zraka. S obzirom da imam nekog iskustva i da sam 1998. pratio papu Ivana Pavla II u Papamobilu, Janicu i rukometaše, ovo što su građani priredili dečkima, takvu atmosferu u životu nisam vidio ni doživio. Nemam riječi kojima mogu opisati emocije koje sam doživio. To je baš kako kaže ona pjesma, neopisivo - nije skrivao emocije Bošnjak.