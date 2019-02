'Ne mogu se vratiti u Srbiju jer ću biti na cesti ili će me ubiti...'

Ponukana našim nedavnim tekstovima o transrodnoj Saši Đ. (23) iz Srbije koju su u Remetincu smjestili na muški odjel s pritvorenicima, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odlučila je samoinicijativno ispitati slučaj. Zanima ju jesu li institucije diskriminirale Sašu temeljem rodnog identiteta.

Potvrdili su nam to iz ureda Pravobraniteljice ne navodeći identitet te kazali da su u svom dosadašnjem radu zaprimili jednu pritužbu koja se, između ostalog, odnosila na tretman i uvjete boravka jedne transrodne osobe u zatvoru u Zagrebu.

[video: 1203935 / Saška Đ. još uvijek je u šoku]

- Međutim taj predmet je otvoren i još u radu, a sukladno čl. 25 st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova, podaci o osobama koje su se obratile Pravobraniteljici su tajne - odgovaraju iz njezina ureda.

Obratili smo im se vezano uz slučaj transrodne Saše Đ. (23) iz Srbije, koja nam se požalila na tretman tijekom boravka u istražnom zatvoru u zagrebačkom Remetincu. Saša je rođena kao muškarac, no izgleda i osjeća se kao žena. Do potpune promjene spola i transformacije u ženu Saši nedostaje još završna operacija. U putovnici i osobnoj iskaznici kao spol je naveden muški, no na fotografiji izgleda kao žena i tvrdi da je predala zahtjev za promjenom spola.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sve je krenulo u prosincu prošle godine kad je Saša završila iza rešetaka zbog sumnje u razbojništvo.

Istražni zatvor bio joj je određen zbog opasnosti od bijega budući nije produljila boravak u Hrvatskoj. Već prilikom dolaska u Remetinec, kaže, tretiraju je kao muškarca.

- Unatoč molbama i uvjeravanjima, smještena sam na muškom odjelu s još četiri pritvorenika, gdje sam sutradan naletjela na niz homofobnih napada - ispričala je.

Kasnije su je smjestili u ćeliju s još jednim pritvorenikom, te je izdvojili tijekom šetnji jer su je ostali pritvorenici gađali predmetima i dobacivali joj "kurvo", "pederčino", "bit ćeš silovana".

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Osobito joj je smetalo što je institucije malo tretiraju kao muškarca, a malo kao ženu pa je tako u rješenju Prekršajnog suda navedeno "okrivljenica", dok je se u istom rješenju Županijskog suda u Zagrebu čas naziva "okrivljenikom", a čas "okrivljenicom".

U rješenju o otvaranju tvrtke naveden je ženski spol, dok je "pacijenticom" nazivaju i u otpusnom pismu Zatvorske bolnice u Zagrebu gdje je dospjela jer je počela odbijati hranu. Iz istražnog zatvora izašla je krajem siječnja jer su postupak protiv nje obustavili, a Saši sad prijeti deportacija u Srbiju ako ne uspije legalizirati boravak.

- Ja se ne mogu vratiti u Srbiju, tamo nemam nikoga, i doslovno ću završiti na cesti ili će me ubiti - kaže Saša.

Iz Županijskog suda u Zagrebu kazali su nam da tretman transrodnih osoba u zatvoru nije zakonski riješen te da treba upitati zatvor kako oni rješavaju takve slučajeve.

[video: 1203932 / ]

Iz ureda Pravobraniteljice kažu i da se, prema njihovu iskustvu, situacija što se tiče zakonodavnog okvira koji regulira promjenu spola i/ili rodnog identiteta, medicinskog i terapijskog tretmana te općenito poštivanja prava transrodnih osoba u zadnjih nekoliko godina od strane institucija značajno promijenila u korist transrodnih osoba.

- Prema službenoj statistici Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) za razdoblje od 2015. do 2017. NZV je ukupno zaprimio 59 zahtjeva za izdavanjem mišljenja o promjeni spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu. Od tog broja NZV je ukupno dosad izdao 55 pozitivnih mišljenja dok je u četiri slučaja postupak izdavanja mišljenja u vrijeme dostave podataka bio još u tijeku - kaže Pravobraniteljica.

Napominju da je ukupan broj pritužbi transrodnih osoba koje na godišnjoj razini zaprima Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova između pet i deset. Uglavnom se odnose na sporost u izdavanju mišljenja NZV-a, nepostojanje sustavne zdravstvene zaštite i mogućnosti provedbe kirurških postupaka na teret HZZO-a. Žale se i na nepostojanje upute Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz izmjene svjedodžbi i diploma po upisu promjene spola u državne matice te ostala diskriminatorna postupanja prema transrodnim osobama (napadi, uvrede, ponižavajući tretman u medijima, i slično).

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Zahvaljujući naporima ureda Pravobraniteljice i izrađenom prijedlogu upute, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je tijekom 2018. godine opću uputu svim osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima i drugih obrazovnim institucijama u zemlji o načinu promjene podataka i izdavanja svih obrazovnih certifikata s podacima usklađenim s državnim maticama, a po promjeni spola, odnosno odabira života u drugom rodnom identitetu učenika i studenata - pohvalila se Pravobraniteljica.

Naglašava kako sam postupak tranzicije iz jednog spola u drugi još nije "pokriven" odgovarajućim učinkovitim i transparentnim postupcima svih nadležnih tijela.

- Svakako je još puno posla pred nama kako bi se zakonodavni sustav unaprijedio, procedure promjene spola i/ili odabira života u drugom rodnom identitetu pojednostavnile i ubrzale, realizirale kvalitetne edukacije o fenomenu transrodnosti, koje bi se trajno integrirale u sve razine obrazovnog sustava, razvili edukacijski moduli za medije, socijalne radnike, zdravstvo, pravosuđe i policiju što bi u konačnici pomoglo uklanjanju diskriminacije koja najčešće proizlazi iz neznanja, predrasuda i tabua - poručuje Pravobraniteljica.