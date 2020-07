'Ne možemo postavljati uvjete HDZ-u kao što smo prije izbora'

<p>Gradonačelnik Vukovara <strong>Ivan Penava</strong> otišao je iz HDZ-a u Domovinski pokret, a sve u svemu, nakon izbora nije razočaran, otkrio je za <a href="http://hr.n1info.com/" target="_blank">N1</a>:</p><p>- Ne, nisam očekivao više od ovoga kad sam otišao u Domovinski pokret, sve od 12-13 mandata naviše je bilo očekivano, e sad koja je granica, je li to 20-25, naravno da smo se i tome možda nadali, ali ne bih mogao reći da smo nezadovoljni rezultatom i da smo očekivali više.</p><p>Ipak, priznaje da nije očekivao ovako dobar rezultat HDZ-a:</p><p>- To je već nešto drugo, mislim da ću se složiti, mislim da je jako malo ljudi koji su mogli ovo pretpostaviti, na kraju krajeva bit ćemo iskreni, predizborne ankete nam formiraju mišljenja, a one su redom govorile o pobjedi Restart koalicije, najmanja razlika bila je 1-2 mandata razlike za Restart pa sve do desetak mandata razlike, naravno da sam i ja i velika većina nas ostala iznenađena ovako slabim rezultatom Restart koalicije pa i izvrsnim rezultatom HDZ-a. Bilo je tu manjih iznenađenja poput Mosta, Možemo i slično.</p><h2>'I dalje ne podržavam smjer HDZ-a'</h2><p>Smatra da je ovo potvrda politike koju vodi <strong>Andrej Plenković</strong>, ali s njom se i dalje osobno ne slaže:</p><p>- Dakle, definitivno tu nema diskusije, broj glasova i osvojenih mandata je putokaz tko je bio u pravu, a tko nije. Plenković je dobio potvrdu svoje ispravnosti kroz broj mandata, tu nema spora, reći bilo što drugo bilo bi nekorektno i netočno. Naravno da postoje neke vrijednosti koje bi svaki političar trebao zastupati i ne mogu reći da bi bilo što suštinski govorio drugačije kako prije pola godine, tako i danas, a i sutra. To je definitivno potvrda pravca, ali ako me danas pitate osobno je li to dobar smjer HDZ-a, meni nije i ja se s tim ne slažem.</p><p>Nadodao je i kako ne žali za odlaskom iz HDZ-a:</p><p>- Nije mi žao što sam otišao, meni je apsolutno nejasno, moram to sve prihvatiti kao činjenicu, ali neprihvatljivo mi je. Ipak veliki broj ljudi nije zadovoljan s ovim i primjećuje se da sve ove demografske politike nisu bile dobre. Kroz tri osvojena mandata u V. i IV. izbornoj jedinici imamo potpuno pravo reći što nije dobro. Ne mogu reći gledajući devastirani i opušteni kraj u kojem živim, bio bih lažljiv i nekorektan da kažem da se slažem sa svime i da je sve super. Vjerojatno bih osobno profitirao da sam ostao u HDZ-u, ali ne.</p><h2>'Kovač i Brkić nisu više akteri'</h2><p>Prokomentirao je za <a href="http://hr.n1info.com/">N1</a> i svoje nekadašnje istomišljenike, <strong>Mira Kovača, Vasu Brkića...</strong></p><p>- Činjenično stanje je da oni više nisu akteri. Plenković je sa svojim pristupom uspio izdominirati sve, tu nema spora. Ono što je danas dobro i dominantno, ne znači da će biti sutra, no to je na koncu manje bitno, najbitnije je da ne gubimo vitalnost, energiju i život s područja na kojem jesmo, a to je ono što mene najviše zabrinjava. Trendovi nam nisu dobri, nadam se da ćemo ih uspjeti okrenuti, međutim nisam optimističan s obzirom na situaciju.</p><p>Dotakao se i niske izlaznosti:</p><p>- Gledajte, tu ima nekoliko faktora, pročitao sam da je čak i u Srbiji gdje je oporba bojkotirala izbore bila veća izlaznost, a to bi bio poražavajući podatak. U Slavoniji se mi zavaravamo s tim popisom stanovništva koji pokazuje da tu živi više ljudi nego što živi, i onda svi statistički podaci pate od prikazivanja većeg broja ljudi nego što ga ima.</p><p>Šibenčanin <strong>Hrvoje Zekanović </strong>već najavljuje svoj klub Suverenista u Saboru, no Penava je optimističan oko opstanka Domovinskog pokreta:</p><p>- To je pred nama, sjesti i dogovoriti se. Još je rano reći u kom smjeru ta priča ide, ali mislim da su ti ljudi dovoljno zreli da imaju iskustva i znanja sjesti za stol i dogovoriti opciju koja će biti najbolja.</p><h2>'Ne možemo postavljati uvjete HDZ-u kao prije'</h2><p>Škoro i suradnici ranije su najavljivali kako bi mogli surađivati s HDZ-om, ali kako Plenković u tom slučaju ne bi mogao biti premijer. Ovakvom dominacijom to je palo u vodu, no Penava ne bi bezuvjetno koalirao:</p><p>- Gledajte, bezuvjetno ne bih nikad pristao na ništa. Jasno je da više ne možemo postavljati iste uvjete, gospodin Škoro bi mogao to iskomunicirati pa ćete znati više, ali definitivno treba sačekati konačan raspored snaga pa sjesti i razgovarati. U predizborne svrhe možete koristiti razne taktike, ali na kraju treba biti realan i postići dogovor.</p>